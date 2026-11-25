Jorge Martin und Marco Bezzecchi kämpfen beim MotoGP-Saisonfinale um WM-Platz zwei - Trotz der engen Rivalität herrscht zwischen den Teamkollegen großer Respekt

Jorge Martin und Marco Bezzecchi kämpfen beim MotoGP-Saisonfinale um WM-Platz zwei - Trotz der engen Rivalität herrscht zwischen den Teamkollegen großer Respekt© Hazrin Yeob Men Shah/Icon Sportswire via Getty ImagesBeide rechnen mit einem spannenden Duell beim Saisonfinale, das für sie zugleich einen besonderen Abschied aus der gemeinsamen Box bedeutet, da Martin zu Yamaha wechselt.

Sein ursprüngliches Saisonziel hat der Spanier bereits erreicht. Er wollte die Meisterschaft laut eigener Aussagen unter den Top 3 beenden und sieht dieses Vorhaben inzwischen erfüllt. Dennoch wäre der zweite Rang für ihn die attraktivere Option, auch wenn er die aktuelle Stärke seines Teamkollegen anerkennt.

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"Natürlich wollen wir beide lieber Zweiter als Dritter werden. Für mich war das Ziel zu Saisonbeginn ehrlich gesagt, die Meisterschaft unter den ersten drei abzuschließen. Das habe ich bereits erreicht", erklärt Martin, bekräftigt aber auch:"Wenn ich Zweiter werden kann, wäre das natürlich besser.

" Der Spanier hebt vor allem die Leistungsfähigkeit und das Selbstvertrauen seines Teamkollegen hervor. Bezzecchi sei derzeit auf einem außergewöhnlichen Niveau unterwegs, weshalb es schwierig werde, ihn im direkten Kampf zu schlagen. Gleichzeitig betrachtet Martin die Zusammenarbeit mit dem Italiener als wertvolle Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln.

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"Ich bin stolz darauf, sein Teamkollege zu sein, weil er mich immer besser macht. Ich schaue mir ständig seine Daten an und versuche, ein besserer Fahrer zu werden. Ich werde die Saison auf jeden Fall als besserer Fahrer beenden, als ich sie begonnen habe", sagt Martin. Bezzecchi geht nach seinen Siegen in Katar und Portugal mit Rückenwind in den Kampf um den Vizetitel.

Der Italiener rechnet mit einem intensiven Duell in Valencia und freut sich auf den Wettbewerb, der eine besondere Bedeutung haben werde.

"Ich stimme Jorge grundsätzlich zu. Es stimmt, dass es immer besser ist, Zweiter als Dritter zu werden", betont Bezzecchi mit Blick auf das Saisonfinale.

"Wir werden also kämpfen, und ich bin sicher, dass es ein schöner Kampf wird. Jorge ist immer sehr schnell und wenn er Vertrauen hat, ist er unglaublich stark.

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"Dabei verweist Bezzecchi auch auf die Tatsache, dass es die letzte gemeinsame Rennveranstaltung in dieser Konstellation - als Aprilia-Teamkollegen - sein wird:"Es wird unser letztes Rennen sein, bei dem wir uns die Box teilen. Ein besonderer Moment.

" "Ich glaube, wir haben etwas gefunden, das wir so nicht erwartet hatten: eine starke Beziehung, eine gute Stimmung innerhalb der Box und eine gesamte Werksmannschaft, die hervorragend zusammenarbeitet", erklärt der Italiener weiter. Dass die Rivalität auf der Strecke trotzdem präsent ist, zeigte bereits der Grand Prix von Portugal. Beide Aprilia-Piloten lieferten sich im Rennen wiederholt direkte Zweikämpfe und wechselten mehrfach die Positionen. Für Bezzecchi gehört das zum Rennsport und schmälert das gute Verhältnis keineswegs.

"Natürlich ist die Rivalität auf der Strecke da, wie man hier gesehen hat. Wir haben uns teilweise viele Male gegenseitig überholt. Aber das ist Racing. Es wird cool, und hoffentlich wird es ein schönes Rennen", sagt Bezzecchi mit Blick auf Valencia.

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