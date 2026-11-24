Das ehemalige Curvy-Model Martina Reuter erzählt von ihrer Abnehmreise und erklärt, worauf es beim Kraftsport und dem Thema Longevity ankommt.

5 Min. Das ehemalige Curvy-Model Martina Reuter erzählt bei dem von ihr gehosteten Aktiv-Reset im Tiroler Medical Spa"Mount Med Resort" gegenüber BRIGITTE.de von ihrer Abnehmreise und erklärt, worauf es beim Kraftsport und dem Thema Longevity ankommt.

Mit zunehmendem Alter baut der Körper Muskelmasse ab. Bei Frauen sorgen die Wechseljahre zusätzlich dafür, dass der Östrogenspiegel sinkt. Das begünstigt den Muskelabbau und führt gleichzeitig zu einem Verlust an Knochendichte. Was also tun, wenn wir älter werden?

Also read Bahar Kizil: „Da habe ich gemerkt, dass ich die Reißleine ziehen muss“

Wie können wir eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung in den Alltag integrieren? Und woher die Disziplin nehmen? Die österreichische Moderatorin Martina Reuter hat in den letzten zwei Jahren mit ihrem Gewichtsverlust für Schlagzeilen gesorgt. Doch wie kam es zu der 65-Kilo-Abnahme?

"Ich habe mir gedacht: 'Okay, was kommt jetzt noch im Leben? '", erzählt sie und sagt: "Weil die meisten Damen in dem Alter dann merken, dass der Stoffwechsel langsamer und die Periode unregelmäßig wird. Du tust dich wahnsinnig schwer mit dem Abnehmen. Und das wollte ich nicht zulassen.

" Martina erklärt, dass sie noch einmal einen Neuanfang wagen wollte. Sie habe sich während ihrer Abnehmreise immer wieder kleine Zwischenziele gesetzt.

"Ich habe einfach langsam abgenommen. Also 2 Kilo pro Monat. 0,5 in der Woche", beschreibt sie. Mit dem Training habe sie erst später angefangen. Denn "wenn du abnimmst, machen 70 Prozent die Ernährung aus, nur 30 Prozent sind Sport".

Wie Martina Reuter ihre Abnehmreise begannIch habe angefangen, alle 14 Tage ein Lebensmittel wegzulassen ", beschreibt die Moderatorin. Als Erstes verzichtet sie auf Kaffee.

"Nicht wegen dem Abnehmen, sondern weil ich kaffeesüchtig war", begründet sie. "Ich habe das also 14 Tage gemacht und ich habe gelitten. Aber ich habe es geschafft und gemerkt: 'Okay, mein Kopf braucht anscheinend 14 Tage, um sich von Dingen zu verabschieden'" Als Nächstes hat sie dann auf den Kuchen am Nachmittag verzichtet.

Advertisement

"So habe ich Step by Step immer wieder ein Lebensmittel, das mir nicht guttut, gegen etwas Gesundes ersetzt", beschreibt Martina. Heute esse sie jeden Tag das Gleiche.

"Weil ich natürlich weiß, wie mein Körper darauf reagiert. Ich habe halt meine Lebensmittel gefunden, die mir schmecken", erklärt sie und sagt: "Denn der Satz: 'Du bist, was du isst', stimmt komplett.

" Alkohol trinke sie mittlerweile auch nicht mehr. "Ich würde nicht einmal meine Zunge in ein Sektglas stecken. Aber Alkohol ist die einzige Droge, bei der du erklären musst, dass du sie nicht nimmst", sagt Martina. Dann beginnt die gelernte Modedesignerin mit dem regelmäßigen Training.

"Ich bin keine Sportwissenschaftlerin. Aber ich habe mich mit dem Thema befasst. Frauen, Wechseljahre, Abnehmen, Muskeln.

", beschreibt Martina. Und ihr neuer Lebensstil funktioniert.

"Ich fühle mich besser. Meine Blutwerte sind besser. Ich habe wieder eine normale Periode", sagt sie und ergänzt: "Ich liebe das Fit-Sein. Ich liebe das Gefühl, in der Früh aufzuwachen und topfit zu sein.

"Als Bodybuilderin macht Martina jeden Tag eine Stunde lang Sport. "Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht trainiere", sagt sie. Denn aus dem Kraftsport zieht sie gleich mehrere Vorteile.

"Erstens die körperliche Veränderung. Dann natürlich eine straffe Haut. Und Kraft und Energie", sagt sie und ergänzt: "Ich habe so viel Kraft.

" Aber für Martina sei es nicht wichtig, wie Arnold Schwarzenegger auszusehen. "Es geht einfach darum, einen gesunden Lifestyle zu haben", sagt sie. "Wir haben alle Muskeln. Die sind da.

Wir kümmern uns nur leider nicht darum", betont Martina.

"Jede Frau muss einmal bewusst darüber nachdenken, dass wir alle Grundvoraussetzungen haben, um zu trainieren. Denn ich bin überzeugt davon:Ich mache das hier für mein 80‑jähriges Ich“, führt sie fort. Sie wolle ihre Gesundheit selbst in der Hand haben. Dafür sei Kraftsport unverzichtbar, da ist sich Martina sicher.

Darum trainiert sie gezielte Muskelgruppen. Sie macht jeden Tag 100 Sit-ups. Wichtig sei aber vor allem eine gerade Körperhaltung.

"Und ich würde immer den Bauch, den Rücken und die Oberschenkel trainieren", sagt Martina. Am Ende sei aber dasentscheidend. Und: "Du musst es durchziehen", so lautet der Profi-Tipp.

Advertisement

"Viele sagen zu mir: ‚Wann hörst du auf? ‘ Nie. Weil ich habe mich entschlossen, zu diesem neuen Lebensstil", erzählt Martina.

"Aber es ist ein Auf und Ab bei uns Frauen. Ich habe zwei Schwangerschaften hinter mir. Ich habe Wechseljahre. Ich bin alleinerziehend.

Es ist nicht so, dass ich mich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigen kann. Aber ich habe Entscheidungen getroffen", erzählt Martina.

"Und ich möchte für Frauen da sein, weil wir Frauen uns verändern und immer wieder in Schubladen gesteckt werden, je nachdem, wie wir aussehen müssen. Und das finde ich total bescheuert. Für mich ist das schönste Kompliment, was eine Person mir machen kann: 'Das Training ist für sie inzwischen ein festes Ritual geworden.

"Es ist in meinen Alltag integriert. Das ist für mich normal. Denn ich habe mir geschworen,zu haben. Und das ist eine Stunde Sport", sagt Martina.

Und wer keine Zeit dafür hat?

"Der steht einfach eine Stunde früher auf", so lautet die pragmatische Antwort der Sportlerin. Sport und Gesundheit seien eine Frage der Priorität, meint Martina.

"Für manche ist das Party machen, Weggehen, Freunde treffen, in den Urlaub fahren. Du setzt in deinem Leben immer Prioritäten", sagt sie.

"Aber du musst nicht von 0 auf 100 gehen. Die kleinen Schritte im Leben sind die, die zählen", schiebt die Moderatorin hinterher. Wichtig sei, dass.

"Mach dein Glück und deine Gesundheit nicht von anderen Menschen abhängig. Nur du bist dafür verantwortlich. Das kann keiner für dich machen", erklärt Martina und sagt: "Wichtig ist eine gewisse Achtsamkeit. Überleg dir, was dir eigentlich guttut.

""Viele haben ab einem gewissen Alter einen Mental-Breakdown. Wechseljahre, Midlife-Crisis, private Sachen, Scheidungen, etc.", beschreibt Martina. Sie erzählt: "Ich habe viele Stolpersteine, wie wir alle. Mich verlassen Menschen.

Das gehört zum Leben dazu. Aber ich lasse mich nicht davon abhalten, weiterzumachen.

"Heute ist sie glücklich und sagt: "Ich habe meine Wechseljahre zurückgedreht. " Und darum gehe es für sie beim Thema Longevity. "Das bedeutet für mich, dass du gesund und fit und super sexy alt wirst", resümiert sie. In drei Jahren wird sie fünfzig und ihr Ziel ist klar: "Ich möchte die heißeste 50-Jährige sein, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. "