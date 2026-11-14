Marvel Castet Jeremy Allen White als neuen Wolverine in X-Men

Marvel Studios setzt auf Jeremy Allen White für die Rolle des Wolverine. Der Schauspieler traf sich mit Kevin Feige für ein Cameo im MCU-X-Men-Debüt unter Jake Schreier.

Jennifer Green hat bestätigt, dass der beliebte Schauspieler Jeremy Allen White eine zentrale Rolle in der Zukunft des Marvel Cinematic Universe übernehmen könnte. Die Spekulationen rund um die Besetzung des legendären Superhelden Logan, besser bekannt als Wolverine, nehmen an Fahrt auf, nachdem Berichte auftauchten, die auf einen Rollenwechsel hindeuten. Dieses Szenario wäre historisch bedeutsam, da die Figur seit dem Jahr 2000 im Kino eine besondere Stellung einnimmt.

Vergangenheit Hugh Jackmans und aktuelle Situation

Seit dem Jahr 2000 und dem unter der Regie von Bryan Singer gedrehten ersten Film gibt es nur zwei Hauptfiguren aus dem X-Men-Universum, die bis heute nicht neu besetzt wurden. Neben der Figur Rogue, die ursprünglich von Anna Paquin gespielt wurde, ist dies vor allem Logan alias Wolverine. Bis heute ist Hugh Jackman der einzige Schauspieler, der diese Rolle in den Kinofilmen verkörpert hat, wobei er den Charakter über viele Jahre hinweg integraler Bestandteil der Saga war.

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Die körperliche Anforderung für die Rolle von Wolverine ist extrem hoch und erfordert von den Darstellern immense Disziplin. Besonders die hohe tägliche Kalorienzufuhr von bis zu 8.000 Kalorien sei eine einzige Qual während der Vorbereitung auf die angestammte Rolle, wie der 58-jährige Hugh Jackman in der Vergangenheit verriet. Trotz dieses Alters und der physischen Belastung bleibt die Figur bis heute ein fester Bestandteil der Filmreihe, was die Überraschung über einen potenziellen Neubesetzer noch größer macht.

Jeremy Allen White trifft sich mit Kevin Feige

Neue Entwicklungen deuten darauf hin, dass Marvel-Mastermind Kevin Feige einen neuen Darsteller für Wolverine ins Auge gefasst hat. Die Quellen berichten von starken Hinweisen, dass Jeremy Allen White der favorisierte Kandidat ist. Als erstklassiger Schauspieler mit großer Bandbreite wird er für diese komplexe Rolle gesehen. White ist dem Publikum vor allem durch seine Rolle in der Serie The Bear bekannt, für die er den Emmy gleich zweimal hintereinander gewonnen hat.

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Neben seinen Erfolgen in der Comedy-Serie zeigt White seine Schauspielfähigkeiten auch in Produktionen wie Shameless: Nicht ganz nüchtern, The Iron Claw und Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Der 35-jährige Schauspieler hat sich nun bereits mit den Verantwortlichen bei Marvel Studios getroffen, um über eine mögliche Mitarbeit zu sprechen. Diese Gespräche gelten als ernsthaft und deuten auf ein konkretes Angebot hin.

Kameraeinsatz unter Regisseur Jake Schreier geplant

Die Pläne für den Eintritt von Jeremy Allen White in das Marvel Cinematic Universe scheinen zunächst zurückhaltend zu sein. Zunächst hätte es sich nur um einen kleinen Cameo-Auftritt im kommenden X-Men-Einstand im MCU gehandelt. Die Regie für dieses Debüt des Teams liegt in den Händen von Jake Schreier, der zuvor mit seinem Film Thunderbolts auf sich aufmerksam gemacht hat. Dieser Ansatz würde es ermöglichen, die Figur neu zu definieren, ohne den Druck einer sofortigen Hauptrolle zu erzeugen.

Die Frage, ob Fans den neuen Wolverine bereits in diesem X-Men-Film sehen werden, bleibt vorerst im Raum stehen. Ein solches Cameo würde die Brücke zwischen der alten Filmreihe und dem neuen MCU-Universum schlagen. Es wäre ein strategischer Schritt, um die Popularität der Figur zu nutzen, während gleichzeitig ein neuer Schauspieler eingeführt wird, der die emotionale Tiefe der Rolle bringen kann. Die Fans warten gespannt auf eine offizielle Bestätigung durch die Studios.

Langfristige Pläne und Fan-Reaktionen erwartet

Der mögliche Einstieg von Jeremy Allen White markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der X-Men-Filme. Nach 21 Jahren ohne Wechsel in der Hauptrolle wäre dies eine enorme Neuerung. Die Entscheidung von Kevin Feige spiegelt den Wunsch wider, das Franchise frisch zu gestalten und neue Akzente zu setzen. Die körperliche Transformation, die mit der Rolle verbunden ist, wird weiterhin eine große Herausforderung darstellen.

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Falls die Gespräche erfolgreich verlaufen, könnte Jeremy Allen White schnell Teil der MCU-Familie werden. Die Kombination aus seiner schauspielerischen Vielseitigkeit und der ikonischen Natur der Wolverine-Figur verspricht spannende Inhalte für die Zukunft des Kinos. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt alles Spekulation, die Intensität der Berichte deutet jedoch auf ein baldiges Ereignis hin. Die Medienlandschaft beobachtet diese Entwicklungen genau, da sie weit über den Filmkreis hinaus Bedeutung hat.