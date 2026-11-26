Avengers: Doomsday steht kurz bevor, sein Sequel Avengers: Secret Wars folgt nächstes Jahr. Wer es absolut nicht erwarten kann, erfährt nun von Marvel-Chef Kevin Feige, wo ihr die Handlung findet.

es werde auch nichts anderes erzählt als in den zugrundeliegenden Comics.erklärte Feige zunächst den Unterschied zwischen den beiden Mega-Blockbustern: Doomsday sei"als Sprungbrett für unsere Filme 2028"Für die Secret Wars-Storyline gibt es zwei Comic-Vorlagen, eine von 1984 und eine von 2015.

Entscheidend für die MCU-Kinoversion soll letztere sein, wie Entertainment Weekly Feiges Äußerungen zusammenfasst. Kurz gesagtZwei Paralleluniversen stürzen ineinander und aus ihren kollidierten Erden formt Doctor Doom ein neues Reich namens Battleworld, das er mit harter Hand beherrscht. Die Avengers, X-Men und Fantastic Four sind zerschlagen und müssen sich neu formieren. Eine Comicreihe namens Time Runs Out sei nun das Vorbild für Avengers: Doomsday, so Feige im Interview.

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Er enthüllt ganz offen, dass sich die Handlung der Comics und der Kinofilme nicht stark unterscheide und möchte die Fans nicht davon abhalten, die Geschichte nachzuschlagen: Wenn ihr Spoiler für Die Odyssee wolltet, könntet ihr das Buch lesen. Wenn ihr Spoiler für Doomsday und Secret Wars wollt,Wir erzählen, welcher Wahnsinn entsteht, als das Multiversum kollabiert. Und was Doctor Doom als Nächstes tut. Darum geht es in Secret Wars.