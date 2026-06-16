Marvel-Enthüllung: Iron Man-Tod fast in Infinity War und Robert Downey Jr.s Rückkehr als Doctor Doom

Die Russo-Brüder und Robert Downey Jr. sprechen über alternative MCU-Endings. Tony Stark wäre fast schon in Infinity War gestorben. Stattdessen kehrt Downey als Doctor Doom zurück. Alle Infos zu den Avengers-Zukunftsperspektiven.

Marvel Studios rückt die mögliche Rückkehr der Russo-Brüder sowie von Robert Downey Jr. in den Mittelpunkt. In einem umfassenden Interview anlässlich des zehnten Jubiläums von Avengers : Infinity War gaben Joe und Anthony Russo tiefe Einblicke in ihren kreativen Prozess.

Sie verrieten, dass selbst bei den größten MCU-Produktionen wichtige Ideen verworfen werden können. Das Gespräch entwickelte sich zu einer Diskussion über Infinity War und Avengers: Endgame, wobei Robert Downey Jr. ebenfalls teilnahm. Dabei wurde ein langjähriges Gerücht bestätigt: Es wurde tatsächlich erwogen, Tony Stark bereits am Ende von Infinity War sterben zu lassen. Im finalen Film wird Iron Man auf dem Planeten Titan von Thanos schwer verletzt, überlebt jedoch.

Joe Russo erklärte, dass diese Möglichkeit ernsthaft diskutiert wurde, man aber letztlich entschied, die Geschichte erst in Endgame zu beenden. Dort opfert sich Tony Stark, um Thanos zu besiegen - ein emotionaler und für viele Fans würdiger Abschluss. Interessanterweise kehrt Robert Downey Jr. nicht als Iron Man zurück, sondern übernimmt in Zukunft die Rolle des Schurken Doctor Doom. Marvel wagt damit die ungewöhnliche Neubesetzung einer ikonischen Heldenfigur als legendären Bösewicht.

Diese und andere Entwicklungen deuten auf große Pläne für die kommenden Avengers-Filme hin: Avengers: Doomsday soll am 16. Dezember 2026 in die Kinos kommen, gefolgt von Avengers: Secret Wars am 15. Dezember 2027





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