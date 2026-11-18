100.000 Fans warten vergeblich auf einen Trailer zum MCU-Film. Die Hoffnung auf eine Ankündigung während des Countdowns zur Premiere am 16. Dezember zerplatzt.

Über hunderttausend Fans der Marvel Cinematic Universe sind einer falschen Hoffnung auf den Leim gegangen, als sie am YouTube-Livestream zum Film Avengers: Doomsday teilnahmen. Die große Enttäuschung resultierte aus der Annahme, dass ein neuer Trailer genau dann veröffentlicht wird, wenn der Countdown unter einen Monat verbleibende Zeit anzeigt. Statt einer Ankündigung blieb die digitale Versammlung leer, was in der Fangemeinde für massive Kritik und Entmutigung sorgte.

Fehlgeleitete Erwartungshaltung im Online-Countdown

Der YouTube-Livestream mit dem Titel Avengers: Doomsday Clock läuft seit dem 13. Januar 2026 kontinuierlich herunter und markiert die verbleibende Zeit bis zum Kinostart. Innerhalb der Community entstand das Gerücht, dass ein neues Trailer-Material exakt dann freigegeben wird, sobald der Zähler einen Monat unterschreitet. Diese Erwartungshaltung zog Tausende von Zuschauern vor ihren Bildschirmen zusammen, die den Moment live miterleben wollten.

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Die Veranstaltung endete jedoch in einer peinlichen Blamage für die Community, da keine neue Content-Freigabe erfolgte. Die Fans versammelten sich praktisch für nichts vor den Bildschirmausgaben von YouTube. Anstatt eines medialen Highlights erlebten die Teilnehmer eine stille Enttäuschung, die sofort in der sozialen Medien-Landschaft diskutiert wurde. Die Diskrepanz zwischen der hohen Erwartung und der Realität führte zu einer Welle von Frustration unter den Zuschauern.

Kritik der Fangemeinde und Rolle von Simu Liu

Die Reaktionen in der Fangemeinde fielen zutiefst negativ und selbstironisch aus. Viele Nutzer drückten ihr Gefühl der Ausgeliefertsein und des Narrenspiels aus, das sie durch das falsche Gerücht erfahren haben. Ein Fan verglich die Situation mit einem Kreis aus Idioten, die stundenlang auf eine Uhr starren, ohne irgendeine Reaktion zu erhalten.

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Der Vorfall fand sogar seinen Weg zu Marvel-Star Simu Liu, der in der Rolle von Shang-Chi bekannt ist. Liu wird in Avengers: Doomsday sein MCU-Comeback feiern und war im Internet aktiv. Er postete in seiner Instagram-Story schlicht das Emoji einer Uhr, was von den Fans als direkte Anspielung auf den gescheiterten Countdown interpretiert wurde. Diese Geste löste weitere Kommentare aus, die die Frustration über die Nicht-Auslieferung des Trailers unterstrichen.

Auf dem Livestream finden sich weiterhin etliche Kommentare, die die Veröffentlichung eines neuen Trailers fordern. Der Ton in diesen Beiträgen ist teilweise wütend und enttäuscht. Die Fans fühlen sich von der Marke Marvel übergangen oder ignoriert, da die versprochene Verbindung zwischen Zeitmarker und Content-Freigabe nicht eingehalten wurde. Die Enttäuschung ist besonders bitter, da der Start des Films nah rückt.

Konkrete Auswirkungen auf Fans und kommende Schritte

Bis zum offiziellen Kinostart von Avengers: Doomsday am 16. Dezember ist noch Zeit vorhanden. Diese Zeitspanne bietet Marvel die Möglichkeit, auf die offensichtliche Nachfrage der Fans zu reagieren. Es ist unklar, ob weitere Trailer bis zu diesem Datum veröffentlicht werden oder ob die Fans weiterhin warten müssen. Die Situation zeigt, wie sensibel die Community auf Marketing-Strategien reagiert.

Die Enttäuschung der Fans könnte sich auf die Stimmung vor dem Filmstart auswirken, wenn keine Ausgleichsangebote gemacht werden. Marvel steht nun vor der Herausforderung, das Vertrauen der 100.000 Teilnehmer und der weiteren Community wiederherzustellen. Wie das Studio auf diese Kritik reagieren wird, bleibt abzuwarten, insbesondere da Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson ebenfalls in den Trailer-Hype involviert sind.