In 'Avengers: Doomsday' wird der verstorbene Patrick Stewart ein letztes Mal als Professor X zu sehen sein. Marvel-Chef Kevin Feige verrät nun, wie das Studio den Schauspieler ehren möchte und warum eine Szene mit Ian McKellen besonders berührend sein dürfte.

In "Avengers: Doomsday" wird der verstorbene Patrick Stewart ein letztes Mal als Professor X zu sehen sein. Marvel -Chef Kevin Feige verrät nun, wie das Studio den Schauspieler ehren möchte und warum eine Szene mit Ian McKellen besonders berührend sein dürfte.

Seit mehr als 25 Jahren ist Patrick Stewart für Marvel-Fans untrennbar mit der Figur des Professor X verbunden. In "Avengers: Doomsday" wird der Ende Oktober verstorbene Schauspieler ein letztes Mal in seiner Paraderolle zu sehen sein. Marvel-Studiochef Kevin Feige arbeitet derzeit gemeinsam mit den Regisseuren Anthony und Joe Russo daran, dem Briten mit dem Film einen angemessenen Abschied zu bereiten.hat für uns großartige Arbeit geleistet", erklärte Feige im Interview mit dem Magazin "Entertainment Weekly".

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Wie genau die Würdigung aussehen soll, sei noch nicht entschieden.