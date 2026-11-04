Marvel Post-Credit-Stores: Die größten ungelösten Geheimnisse im MCU

Warum kehrt Doctor Doom zurück? Wo ist der Ebony Blade? Wir analysieren die wichtigsten offenen Fragen und fehlenden Fortsetzungen in der Marvel Cinematic Universe.

Die Marvel Cinematic Universe (MCU) hat sich durch ihre Post-Credit-Stories eine besondere Tradition geschaffen, die Fans seit Jahren begeistert. Diese kurzen Szenen nach dem Abspann dienen oft als direkter Hinweis auf kommende Filme, Serien oder komplexe Handlungsfäden innerhalb des Multiversums. Dennoch gibt es zahlreiche Ankündigungen, die bis heute nicht weiterverfolgt wurden. Viele dieser offenen Fragen bleiben unbeantwortet, während andere durch neue Entscheidungen der Studios abrupt beendet wurden.

Wechsel an der Macht bei Kang

Die Rolle des Hauptantagonisten hat sich radikal verändert. Nach den öffentlichen Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt gegen den Schauspieler Jonathan Majors, der den Charakter Kang verkörperte, beendete Disney die Zusammenarbeit mit dem Darsteller. Dies führte dazu, dass die geplante Rückkehr des Rats der Kangs in Zukunft unwahrscheinlich ist. Stattdessen kehrte Robert Downey Jr. als Doctor Doom zurück, um die Multiverse-Saga zu einem Ende zu führen. Damit endet eine Ära, die zuvor von den Bedrohungen durch Kangs dominiert wurde.

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Unerfüllte Racheaufträge

Im Film Thor: Love and Thunder überlebt Zeus den Angriff des Donnergottes. Daraufhin schickt er seinen Sohn Hercules los, um sich an Thor zu rächen. Der Schauspieler Brett Goldstein erhält in dieser Szene einen großen Enthüllungsmoment. Bis heute wurde dieser Racheauftrag jedoch nicht ausgeführt. Hercules bleibt somit ein potenzieller Gegner, dessen storyline aktuell nicht weiterverfolgt wird. Dies stellt ein offenes Narrativ dar, das bisher von den Machern nicht aufgegriffen wurde.

Abgesagte Projekte und Charaktere

Das Ende von Eternals brachte mehrere wichtige Cliffhanger mit sich. Dane Whitman öffnet die Schatulle mit der Ebony Blade, während Mahershala Ali ihn aus dem Off warnt. Dies versprach eine Zukunft als Black Knight und eine Verbindung zum Vampirjäger Blade. Der geplante Solofilm mit Mahershala Ali als Blade wurde inzwischen komplett eingestellt. Unabhängig davon trat Wesley Snipes als andere Blade-Variante in Deadpool & Wolverine auf, doch die ursprüngliche Verbindung blieb aus.

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Offene Missionen

In Eternals besuchen Pip und Eros die verbliebenen Mitglieder der Gruppe auf der Domo. Harry Styles tritt hier als Bruder von Thanos auf und bietet Hilfe bei der Suche nach entführten Eternals an. Diese Rettungsmission bleibt weiterhin offen. Kevin Feige erklärte im Jahr 2024, dass Marvel keine unmittelbaren Pläne für einen zweiten Eternals-Film oder eine Fortsetzung dieser Storyline hat. Damit ist der Bogen für diese Charaktere vorerst geschlossen.

Verwaiste magische Fäden

Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns endet mit einem Besuch von Clea, gespielt von Charlize Theron. Sie erklärt Stephen Strange, dass er eine Inkursion ausgelöst hat. Diese gefährliche Kollision verschiedener Universen nimmt er durch ein Portal mit in die Dunkle Dimension. Diese Szene stellt Marvel nicht nur eine neue Figur vor, sondern deutet direkt Stranges nächstes großes Abenteuer an. Diese Geschichte wurde bislang allerdings nicht erzählt. Marvel hat öffentlich nicht erklärt, warum sie auf sich warten lässt, eine Absage erfolgte jedoch ebenfalls nicht.

Zukünftige Teams und Signale

Im Marvels sucht Kamala Khan kurz vor dem Abspann Kate Bishop auf. Sie versucht sich als Nachwuchs-Nick-Fury und will ein junges Superheld*innen-Team zusammenstellen. Neben Kate hat sie auch Cassie Lang, die Tochter von Ant-Man, im Blick. Damit legt Marvel den Grundstein für die Young Avengers. Ein entsprechendes Projekt wurde bislang jedoch nicht offiziell angekündigt. Iman Vellani machte sich darüber selbst lustig, da das Team womöglich gar nicht mehr besonders jung ist, wenn Marvel die Idee umsetzt.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hinterlässt gleich zwei offene Geschichten. In der ersten Szene untersuchen Wong, Bruce Banner und Captain Marvel die Zehn Ringe. Sie stellen fest, dass sie ein unbekanntes Signal aussenden. Wer dieses Signal empfängt, ist bis heute ungeklärt. In der zweiten Szene übernimmt Shang-Chis Schwester Xialing die Organisation ihres Vaters Wenwu. Was sie mit dieser neuen Macht vorhat, blieb ebenfalls offen. Regisseur Destin Daniel Cretton erklärte im Jahr 2026, dass er das Rätsel um die Ringe noch beantworten möchte. Wann das passiert, ist allerdings unklar.

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Tom Hardys Eddie Brock verschwindet in Venom: Let there Be Carnage in das Tom Holland Spider-Man Universum 616. In der Spider-Man: No Way Home Post-Credit-Scene kehrt er zurück in sein Universum 688. Ein Stück des Symbionten bleibt jedoch auf dem Tresen liegen. Damit wurde der schwarze Spider-Man-Anzug klar angeteasert. In Spider-Man: Brand New Day wurde diese Geschichte vorerst nicht aufgegriffen. Ob wir Peter Parkers Treffen mit dem Symbionten zu sehen bekommen, steht weiterhin in den Sternen. Bis dahin bleibt Marvels klebrigstes Versprechen ein Fleck auf einem Tresen.