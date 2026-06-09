Marvel-Star Paul Rudd versteigert 'Avengers: Doomsday'-Premierentickets für Wohltätigkeit

Paul Rudd hat Tickets für die Premiere von 'Avengers: Doomsday' versteigert, um Geld für eine Wohltätigkeitsveranstaltung zu sammeln. Der Schauspieler hat dabei nicht an Marvel gebeten, ob das Versteigern der Tickets erlaubt ist, sondern einfach gehandelt. Fans des MCU fiebern bereits dem Start des Vorverkaufs entgegen, doch einige wenige haben bereits Tickets ergattern können.

Die Vorfreude auf ' Avengers: Doomsday ' steigt und ein Marvel -Star nutzt die Gelegenheit, um Gutes zu tun. Paul Rudd hat Tickets für die Premiere des Films versteigert, um Geld für eine Wohltätigkeit sveranstaltung zu sammeln.

Der Schauspieler hat dabei nicht an Marvel gebeten, ob das Versteigern der Tickets erlaubt ist, sondern einfach gehandelt. Rudd will sich jedoch nicht an den Einnahmen bereichern, sondern die gesamte Summe der Wohltätigkeit zur Verfügung stellen. Fans des MCU fiebern bereits dem Start des Vorverkaufs entgegen, doch einige wenige haben bereits Tickets ergattern können.

In einem Interview mit Jimmy Fallon hat Rudd seine Aktion erklärt und auch eine Frage beantwortet, was er tun würde, wenn Marvel ihm nicht erlauben würde, die Gewinner mitzubringen. Der 'Ant-Man'-Star ist jedoch vorbereitet und würde in diesem Fall seine Familie zu Hause lassen. Der Ansturm auf Tickets für den Film ist so groß, dass bereits jetzt alle Seiten zusammenbrechen





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