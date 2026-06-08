Marvel-Star versteigert 'Avengers: Doomsday'-Premieren-Tickets für wohltätigen Zweck

Paul Rudd hat ohne das Wissen von Marvel Tickets für die Premiere von 'Avengers: Doomsday' versteigert. Der Schauspieler hat im Interview mit Jimmy Fallon über seine Aktion gesprochen und dabei verraten, dass er die Tickets ohne die Erlaubnis von Marvel versteigert hat. Rudd betont jedoch, dass die Einnahmen aus der Versteigerung einer Wohltätigkeitsveranstaltung zugutekommen werden.

Die Premiere von ' Avengers: Doomsday ' rückt immer näher und ein Marvel-Star hat mit der Versteigerung von Premiere n-Tickets für einen wohltätigen Zweck für Aufsehen gesorgt. Paul Rudd , bekannt aus Filmen wie 'Ant-Man', hat ohne das Wissen von Marvel Tickets für die Premiere versteigert.

Der Schauspieler hat im Interview mit Jimmy Fallon über seine Aktion gesprochen und dabei verraten, dass er die Tickets ohne die Erlaubnis von Marvel versteigert hat. Rudd betont jedoch, dass die Einnahmen aus der Versteigerung einer Wohltätigkeitsveranstaltung zugutekommen werden. Um die Vorfreude auf 'Avengers: Doomsday' zu steigern, hat Marvel bereits vier Teaser zum neuen Film veröffentlicht.

Doch Rudd hat auch eine Antwort parat, falls ihm Marvel nicht erlauben sollte, die Gewinner der Versteigerung zur Premiere mitzubringen: Er würde seine Familie zu Hause lassen, da er nur ein begrenztes Kontingent an Gästen hat. Ob Rudd wirklich seine Familie zu Hause lassen würde, wird sich vermutlich erst bei der Premiere am 16. Dezember 2026 zeigen, wenn 'Avengers: Doomsday' in den deutschen Kinos startet





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