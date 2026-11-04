Marvel Studios: Jeremy Allen White als Nachfolger von Hugh Jackman in der Rolle des Wolverine

Berichten zufolge trifft Marvel-CEO Kevin Feige Vorbereitungen für einen neuen Wolverine-Darsteller. Jeremy Allen White könnte den ikonischen Charakter in der MCU übernehmen.

Die lange Wartezeit auf einen neuen Darsteller für eine der ikonischsten Figuren der Superhelden-Geschichte scheint ein Ende zu finden. Seit dem Debüt von Bryan Singer im Jahr 2000 blieben Rogue und Logan alias Wolverine die einzigen Hauptfiguren, die nicht neu besetzt wurden. Während Rogue nach der originalen Trilogie und einer Nebenrolle in " X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" aus den Filmen verschwand, bleibt Wolverine bis heute untrennbar mit Hugh Jackman verbunden.

Vorbereitung und Belastungen für Hugh Jackman

Die körperliche Anforderung der Rolle ist legendär. Jackman, der die Rolle seit über zwei Jahrzehnten verkörpert, gab an, dass die tägliche Kalorienzufuhr von bis zu 8.000 Kalorien während der Vorbereitung auf die Rolle eine immense Herausforderung darstelle. Der 58-jährige Schauspieler betonte, dass diese Diät als eine Art Qual empfunden wird, um die physische Präsenz des mutierten X-Man aufrechtzuerhalten.

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Wechsel im MCU unter Kevin Feige

Nach Angaben vertraulicher Quellen arbeitet Marvel Studios unter der Leitung von Kevin Feige an der Besetzung eines neuen Darstellers. Feige, der als das Mastermind hinter der Marvel Cinematic Universe (MCU) gilt, hat Jeremy Allen White in engem Gespräch als potenziellen Kandidaten identifiziert. White gilt als einer der gefragtesten Schauspieler seines Formats mit einer bemerkenswerten Bandbreite.

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Jeremy Allen White als möglicher Wolverine

Jeremy Allen White soll bereits persönliche Treffen mit den Verantwortlichen bei Marvel Studios absolviert haben. Ursprünglich wurde berichtet, dass sein Auftritt als Cameo im kommenden "X-Men"-Film geplant war. Der Film, der die Einleitung der X-Men in die MCU unter der Regie von Jake Schreier darstellt, könnte den ersten Schritt zur Integration der Figur markieren. White ist für seine Hauptrollen in "The Bear", "Shameless: Nicht ganz nüchtern", "The Iron Claw" und "Springsteen: Deliver Me from Nowhere" bekannt.

Offizielle Ankündigungen und zukünftige Pläne

Es bleibt abzuwarten, ob Jeremy Allen White tatsächlich die Rüstung des Wolverine übernimmt oder ob die Gespräche nur zu einem kurzen Cameo führen. Die Fans hoffen darauf, den Schauspieler schon bald in einer größeren Rolle innerhalb der MCU zu sehen. Bis zu einer offiziellen Bestätigung durch Marvel Studios bleiben alle Gerüchte jedoch im Stadium der Spekulation und Vorberichte.