Marvel sucht Nachfolger für Chadwick Boseman

Marvel ist auf der Suche nach einem neuen Darsteller für den Superhelden Black Panther. Der ursprüngliche Darsteller, Chadwick Boseman, verstarb im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs. Die Fortsetzung des Films soll 2028 erscheinen.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Die Gerüchteküche brodelt: Marvel will in absehbarer Zeit einen Nachfolger für Chadwick Boseman finden, der 2020 verstarb und in vier MCU-Filmen den Superhelden Black Panther verkörperte. In der engeren Auswahl befinden sich laut einem Insider zwei bekannte Namen. 2028 soll ein neuer "Black Panther"-Film erscheinen. Das steht bereits fest. Unklar ist bisher aber, wer in der Fortsetzung in die Rolle von Superheld Black Panther schlüpfen wird.

Der ursprüngliche Darsteller, Chadwick Boseman, verstarb im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs. Deshalb wurde die Story vom zweiten "Black Panther"-Film, Gleichzeitig wurde am Ende des Films enthüllt, dass der Superheld einen Sohn hat, der wie sein Vater T'Challa heißt. Schon damals wurde dieser Umstand als Option betrachtet, den Superhelden mit einem anderen Schauspieler eines Tages zurückzuholen. und bekannten Leaker ist Marvel bereits auf der aktiven Suche nach einem erwachsenen Nachfolger.

Demnach befinden sich John David Washington und Damson Idris in der engeren Auswahl. John David Washington ist der Sohn von Denzel Washington und bereits seit den 90ern als Schauspieler aktiv. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er spätestens seit seiner Hauptrolle in dem Christopher-Nolan-Film. In dem Drama spielt Idris den Teenager Franklin Saint, der zum mächtigen Drogenboss aufsteigt.

Im Kino landete der Schauspieler 2025 einen großen Kassen-Hit in dem Rennsportfilm Da beide Namen aus der Gerüchteküche stammen, ist der Wahrheitsgehalt aber mit Vorsicht zu genießen. Bis zu einer offiziellen Ankündigung beziehungsweise Bestätigung wird es wohl noch bis 2027 dauern. Dieses Jahr konzentriert sich Marvel vor allem auf die Präsentation von 29 Marvel-Stars bestätigt: All diese MCU-Schauspieler sind in "Avengers: Doomsday" dabei.

Achtung beim neuen Marvel-Highlight bei Amazon: Entscheidet euch unbedingt für diese der zwei "Spider-Noir"-Versionen weiter auszubauen und vorzubereiten. Parallel werden dann auch die Dreharbeiten zu "Black Panther 3" starten. Spätestens dann wird klar sein, wer den Thron in Wakanda als neuer Superheld besteigt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marvel Black Panther Chadwick Boseman John David Washington Damson Idris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dieser schwule Kuss schockte 1990 die TV-Welt – heute bekommen die Darsteller einen OrdenZwei Lindenstraße-Schauspieler erhalten die höchste Auszeichnung NRWs, unter anderem wegen einem Filmkuss, der 1990 einen Skandal auslöste.

Read more »

'Off Campus'-Star Mika Abdalla liebt Ex-Disney-DarstellerLeinwandliebe wird real: Mika Abdalla und Jake Short aus Hulus 'Sex Appeal' sind längst mehr als nur Co-Stars.

Read more »

Was machen die Darsteller von 'Zurück in die Zukunft' heute?Die Darsteller von 'Zurück in die Zukunft' sind heute noch sehr aktiv in der Film- und Fernsehbranche. Wir zeigen, was Lea Thompson, Crispin Glover, Elisabeth Shue, Mary Steenburgen und Thomas F. Wilson heute machen.

Read more »

Was machen die ersten Darsteller von „Unter uns“ heute?Das wurde aus der Originalbesetzung!

Read more »