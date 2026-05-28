Marvel sucht Nachfolger für Chadwick Boseman in Black Panther

Marvel sucht einen neuen Schauspieler, um die Rolle des Black Panther zu übernehmen. John David Washington und Damson Idris sind in der engeren Auswahl.

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Die Gerüchteküche brodelt: Marvel will in absehbarer Zeit einen Nachfolger für Chadwick Boseman finden, der 2020 verstarb und in vier MCU-Filmen den Superhelden Black Panther verkörperte. In der engeren Auswahl befinden sich laut einem Insider zwei bekannte Namen. 2028 soll ein neuer “BBlack Panther”-Film erscheinen. Das steht bereits fest. Unklar ist bisher aber, wer in der Fortsetzung in die Rolle von Superheld Black Panther schlüpfen wird.

Der ursprüngliche Darsteller, Chadwick Boseman, verstarb im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs. Deshalb wurde die Story vom zweiten “BBlack Panther”-Film, gleichzeitig wurde am Ende des Films enthüllt, dass der Superheld einen Sohn hat, der wie sein Vater T’Challa heißt. Schon damals wurde dieser Umstand als Option betrachtet, den Superhelden mit einem anderen Schauspieler eines Tages zurückzuholen. Und bekannten Leaker ist Marvel bereits auf der aktiven Suche nach einem erwachsenen Nachfolger.

Demnach befinden sich John David Washington und Damson Idris in der engeren Auswahl. John David Washington ist der Sohn von Denzel Washington und bereits seit den 90ern als Schauspieler aktiv. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er spätestens seit seiner Hauptrolle in dem Christopher-Nolan-Film bekannt. In dem Drama spielt Idris den Teenager Franklin Saint, der zum mächtigen Drogenboss aufsteigt.

Im Kino landete der Schauspieler 2025 einen großen Kassen-Hit in dem Rennsportfilm. Da beide Namen aus der Gerüchteküche stammen, ist der Wahrheitsgehalt aber mit Vorsicht zu genießen. Bis zu einer offiziellen Ankündigung beziehungsweise Bestätigung wird es wohl noch bis 2027 dauern. Dieses Jahr konzentriert sich Marvel vor allem auf die Präsentation von weiter auszubauen und vorzubereiten.

Parallel werden dann auch die Dreharbeiten zu “BBlack Panther 3” starten. Spätestens dann wird klar sein, wer den Thron in Wakanda als neuer Superheld besteigt





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