Marvel-Universum: Neustart im Anzug?

Fans spekulieren über einen möglichen Neustart des Marvel-Universums nach dem Abschluss der Multiverse-Saga. Ein Neustart könnte der Reihe ein größeres Publikum bescheren und kreativ durchaus seinen Reiz haben. Die Frage ist nur, ob das Publikum noch ein Interesse an Superhelden hat.

Wir befinden uns tatsächlich in Phase 6 des MCU , zumindest offiziell. Doch es scheint, als würden die wichtigsten Filmemacher der Reihe dies anders sehen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Das fortlaufende Verändern und Weiterentwickeln und Überraschen und dann Neuerfinden und dann wieder Verändern und Weiterentwickeln und Überraschen ist aufregend und ich denke, ihr werdet einige Veränderungen und Weiterentwicklungen sehen. Also macht euch darauf gefasst.

Schaut, wir haben uns heute vorhin mit Rob getroffen. Wir haben beide über dieses Konzept gesprochen, dass wir wollen sicherstellen, dass jeder das Gefühl hat, dass dies nicht auf irgendetwas aus der Vergangenheit aufbaut





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