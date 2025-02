Marvels Thanos: Ein Bösewicht, der einfach nur Spaß an Davids Leiden hat

Thanos, der große Bösewicht aus dem Marvel-Universum, ist in den Filmen oft als ein Schurke mit großen Motiven dargestellt. Doch die Comic-Version von Thanos ist noch viel fieser. In einer skurrilen Handlung besucht Thanos jedes Jahr einen normalen Mann namens David an seinem Geburtstag, nur um ihm den Tag zu versauen.

Marvel 's böser Bösewicht Thanos ist in den Filmen oft als ein Schurke mit großen Motiven dargestellt. In den Comics ist er jedoch noch viel fieser. Thanos ist bekannt für seine grausamen Taten, aber eine seiner skurrilen Aktionen betrifft einen normalen Mann namens David. Thanos besucht David jedes Jahr an seinem Geburtstag, nicht um ihm zu gratulieren, sondern um ihm den Tag zu versauen. Thanos ' Streiche an David sind alles andere als harmlos. Beim 16.

Geburtstag schreibt er David's Freundin fiese Dinge, um sie dazu zu bringen, Schluss zu machen. Beim 27. Geburtstag sorgt er dafür, dass David seinen Job verliert und seine Katze stirbt. Es ist eine Geschichte, die zeigt, dass Thanos nicht nur ein Schurke mit großen Motiven ist, sondern auch einfach nur gerne Menschen quält.Thanos' Motivation für Davids jährliche Tortur ist nie wirklich klar. Es scheint, als würde er es einfach nur tun, weil er Spaß daran hat, David zu demütigen und zu beobachten, wie dieser verzweifelt. David gibt jedoch nicht auf und bittet Thanos jedes Jahr, ihn zu verlassen. Thanos verspricht ihm zwar jedes Jahr, wiederzukommen, doch die Geschichte zeigt, dass Thanos letztendlich nur ein entmenschlichter Fiesling ist, der Freude daran findet, anderen Leid zuzufügen





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

MARVEL THANOS DAVID COMICS SCHURKEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Suicide Squad: Kill the Justice League - Ein enttäuschendes Ende für ein ambitioniertes ProjektSuicide Squad: Kill the Justice League, das von Rocksteady Studios entwickelte Spiel, erlebte ein abruptes und enttäuschendes Ende. Trotz seiner ambitionierten Vision, die Justice League zu bekämpfen und ikonische Helden zu besiegen, scheiterte das Spiel an mehreren Fronten. Die schwache Handlung, die fehlende Innovation und die Live-Service-Mechaniken führten zu einer negativen Resonanz der Spieler und einem raschen Rückgang der Popularität.

Weiterlesen »

„Den Bach rauf“ von Robert Habeck: Ein Buch, so leer und sanft wie ein Coaching-SeminarDer grüne Vizekanzler benutzt keine Gendersterne mehr, vergisst Annalena Baerbock und hat eine verstörende Schlussszene geschrieben. Die Buchkritik.

Weiterlesen »

Villa Aurora in Los Angeles: Ein Rückblick auf ein literarisches ExilDer Artikel erzählt die Geschichte der Villa Aurora in Los Angeles, die im Zweiten Weltkrieg von vielen deutschen Kunst- und Literaten, wie den Feuchtwangers, als Exil-Zuhause genutzt wurde. Die Autorin schildert ihre persönlichen Eindrücke, als sie drei Monate lang in der Villa lebte und die Atmosphäre des Hauses beschreibt.

Weiterlesen »

Prinz William lädt Aston-Villa-Fans in Pub auf ein Bier einPrinz William zeigt sich von seiner bodenständigen Seite: Nach einem Termin genoss der britische Thronfolger ein Glas Cider mit Fußballfans.

Weiterlesen »