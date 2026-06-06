Marvin Bracy-Williams: US-Sprinter gesperrt für zwölf Jahre

Der ehemalige Sprinter Marvin Bracy-Williams (32) wird für zwölf Jahre gesperrt, nachdem er drei Meldepflicht-Vergehen innerhalb von zwölf Monaten begangen hat. Seine Strafe beginnt erst nach dem Ende seiner vorherigen Sanktionen.

Doping -Knall in den USA! Ein einstiger Medaillen -Held ist tief gefallen: Sprinter Marvin Bracy-Williams (32) wird für unglaubliche zwölf Jahre gesperrt. Die US-Anti- Doping -Agentur USADA verhängt die Hammer-Strafe.

Es ist bereits sein dritter Verstoß gegen die Doping-Regularien. Und diesmal? Keine positive Probe. Sondern gleich drei Meldepflicht-Vergehen innerhalb von nur zwölf Monaten.

Heißt: Der US-Sprinter war für unangekündigte Dopingkontrollen nicht auffindbar oder hatte seine Aufenthaltsdaten nicht korrekt angegeben. Die "Whereabouts Failures" stammen vom 1. Juli 2025, 24. Februar 2026 und 1.

April 2026. Nach den Anti-Doping-Regeln gelten drei solcher Verstöße in einem Jahr automatisch als Dopingvergehen. Ersttätern drohen bis zu zwei Jahre – doch Bracy-Williams ist Wiederholungstäter. Deshalb lag der Strafrahmen zwischen acht Jahren und lebenslang.

Die US-amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA entschied sich für eine Sperre von zwölf Jahren





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