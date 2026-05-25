Marvin Ducksch, ehemaliger Werder-Stürmer, wurde in England unter Alkoholeinfluss und verursachte einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Entgegen der Prognose der Verteidigerin wurde Ducksch verurteilt und muss neben einem 14-monatigen Fahrverbot auch eine 1.000 Pfund-Anwartschaft an die beteiligten Personen zahlen, die diesen Vorfall überhaupt möglich machten.

Nach seinem Unfall unter Alkohol-Einfluss wurde der frühere Werder-Stürmer Marvin Ducksch in England nun verurteilt. Er verliert seinen Führerschein für viele Monate.vor Gericht verantworten, nachdem der aktuelle Profi von Birmingham City an Ostern 2026 einen Unfall unter Alkohol-Einfluss verursachte.

Am Amtsgericht in Leamington Spa bekannte sich der 32-Jährige nun schuldig und wurde deshalb zu einem 14-monatigen Fahrverbot sowie einer Geldstrafe in Höhe von 16.000 Pfund (ca. 18.500 Euro) verurteilt





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