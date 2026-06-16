Marvin Ducksch reagiert auf Kritik von Clemens Fritz und erwägt Bundesliga-Rückkehr

Der ehemalige Werder-Stürmer Marvin Ducksch widerspricht in einer Sport-Sendung den Aussagen von Geschäftsführer Clemens Fritz, der ihn als ungut für die Kabinenatmosphäre charakterisiert haben soll. Ducksch betont sein teamorientiertes Selbstverständnis und gibt Einblicke in seine aktuelle Situation bei Birmingham City sowie mögliche Rückkehrpläne nach Deutschland.

Am Dienstagabend war der ehemalige Werder-Stürmer Marvin Ducksch in der Sendung At Broski - Die Sport -Show zu Gast. Dabei ging es um öffentlich gewordene Aussagen von Bremens Geschäftsführer Clemens Fritz , der suggeriert haben soll, Ducksch sei nicht gut für die Mannschaftskabinen des Vereins gewesen.

Ducksch, der Werder mit 20 Toren zum Wiederaufstieg in die Bundesliga verholfen hatte, zeigte sich betroffen und reagierte mit deutlichen Worten. Er betonte, dass er nach wie vor schockiert über diese Äußerungen sei und verwies auf sein Selbstverständnis als teamorientierter Spieler. Alle Trainer und Mitspieler, die ihn kannten, würden ihm bescheinigen, dass er keineswegs eine Kabine spalte, sondern im Gegenteil fürpositive Stimmung sorge. Tore seien für ihn nicht das alleinige Maß, der Teamerfolg stehe immer im Vordergrund.

Solche Behauptungen täten ihm deshalb sehr weh. Der 32-Jährige, der nach seinem Wechsel zu Birmingham City in seiner ersten Saison elf Tore erzielte und damit überzeugte, blickt dennoch mit Unsicherheit in die Zukunft. Es gibt immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr nach Deutschland, wobei insbesondere Hertha BSC Berlin als Interessent genannt wird. Ducksch bestätigte Gespräche mit mehreren Vereinen, darunter auch aus der Bundesliga, betonte jedoch, dass es noch zu früh für konkrete Entscheidungen sei.

Sein Vertrag bei Birmingham läuft noch bis 2028, er besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwa einer Million Euro, die einen Wechsel ermöglichen würde. Auf die Frage, ob es sein expliziter Wunsch sei, zurück in die Bundesliga zu kommen, antwortete er verhalten optimistisch: Er sei grundsätzlich offen für eine Rückkehr nach Deutschland, würde sich aber nur für einen Verein entscheiden, dessen gesamtkonzept ihn überzeugt.

Das Gespräch zwischen Ducksch und den Moderatoren offenbarte somit Spannungsfelder zwischen öffentlicher Wahrnehmung und subjektivem Erleben. Während seine sportliche Bilanz bei Werder Bremen unbestritten war, scheint sein Abschied nicht vollständig frei von Missverständnissen geblieben zu sein. Gleichzeitig unterstreicht Ducksch mit seiner Haltung, dass er sich nach wie vor als integraler Bestandteil einer Mannschaft sieht, der die kollektiven Ziele über individuelle Auszeichnungen stellt.

Diese Haltung könnte für potenzielle neue Arbeitgeber in Deutschland durchaus attraktiv sein, zumal er weiterhin über eine gute Trefferquote verfügt und Erfahrung aus der Premier League mitbringt





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