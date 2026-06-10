Marvin Friedrich kehrt zu Union Berlin zurück - Erster Neuzugang für die neue Saison

Union Berlin hat mit Marvin Friedrich den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 30-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach zurück in die Hauptstadt, nachdem er den Klub 2022 verlassen hatte. Friedrich war maßgeblich am Aufstieg der Eisernen 2019 beteiligt und soll unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli wieder als Führungsspieler agieren. Geplant ist eine Innenverteidigung zusammen mit dem jungen Zeno van den Bosch, der ebenfalls ablösefrei von Royal Antwerpen kommen soll. Allerdings zeichnete sich Friedrich in der letzten Bundesligasaison durch wenig Spielzeit aus, was Fragen an seine Spielroutine aufwirft.

Er ist wieder da! Mit Marvin Friedrich (30) hat Union Berlin am Mittwoch den ersten Neuzugang offiziell bekannt gegeben. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei zurück nach Köpenick.

Die Eisernen hatte er im Januar 2022 in Richtung Gladbach verlassen, dort lief sein Vertrag jetzt aus. Friedrich in einem Vereins-Statement: "Die Rückkehr zu Union fühlt sich für mich wie ein Nachhausekommen an. Hier habe ich mich sportlich und persönlich enorm weiterentwickelt und einige der schönsten Momente meiner Karriere erlebt.

" Union hat auch mit ihm einen der schönsten Momente erlebt: Friedrich gehört zu den Aufstiegshelden der Saison 2018/19, er trug mit einem Tor im ersten Relegationsspiel gegen Stuttgart (2:2) zum Aufstieg bei. Während seiner Zeit in Köpenick (2018 bis 2022) entwickelte er sich zu einem der Führungsspieler - der soll er wieder sein. Friedrichs neuer Partner in der Innenverteidigung wird Zeno van den Bosch (22). , offiziell bekannt gegeben wurde der Transfer noch nicht.

Er käme ablösefrei vom Erstligisten Royal Antwerpen. Friedrich freut sich auf die Aufgabe unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli (50), sagt: "Ich spüre, dass hier etwas Besonderes entsteht, zu dem ich meinen Teil beitragen möchte. Deshalb freue ich mich sehr darauf, wieder an der Alten Försterei aufzulaufen und Verantwortung zu übernehmen.

" Eine neue Innenverteidigung aus Friedrich und van den Bosch wäre typisch für Lustrinelli: Der Schweizer setzt gern auf eine Kombination aus erfahrenen Führungsspielern und jungen Talenten. Foto: 1. FC Union Berlin Zur Wahrheit gehört aber auch: In der letzten Saison hatte Friedrich nur sieben Bundesliga-Einsätze. Ein einziger davon über 90 Minuten - gegen die Eisernen im Oktober letzten Jahres. Gesamte Spielzeit: 148 Minuten. Heißt: Friedrich fehlt es definitiv an Spielroutine





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