Marvin S.: Neuer Prozess am Landgericht Berlin nach Vergewaltigungsvorwürfen

Der mutmaßliche Serientäter Marvin S. steht erneut vor dem Landgericht Berlin. Neue Anklagepunkte und ein pauschales Geständnis rücken den Fall einer fast tödlichen Tat aus dem Jahr 2022 wieder in den Fokus.

Vor dem Landgericht Berlin muss sich der 39-jährige Marvin S. erneut wegen Sexualstraftaten verantworten. Der frühere Geschäftsführer im Unternehmen seiner Familie steht zum dritten Mal vor Gericht. Im Gerichtssaal sitzt ihm dabei die Frau gegenüber, die im April 2022 in seiner Wohnung beinahe gestorben wäre.

Für Marvin S. gilt die Unschuldsvermutung, solange keine rechtskräftige Entscheidung vorliegt. Seine zweite Verurteilung ist bereits rechtskräftig. Die Anklage umfasst nun weitere mutmaßliche Taten, die Jahre vor dem Fall der Abiturientin begangen worden sein sollen.

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Wie es im April 2022 zu der fast tödlichen Tat kam

Die damalige Abiturientin traf im April 2022 an einer Haltestelle zufällig auf Marvin S. Später lag sie leblos in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Steglitz.

Sie hatte an dem Abend mit Freunden viel Alkohol getrunken, aus Liebeskummer. Der Fremde sprach sie an und brachte sie dazu, ihn zu begleiten. In seiner Wohnung konsumierte sie mit ihm Drogen.

Nach Feststellung der Richter im ersten Urteil war diese Mischung gefährlich. Die junge Frau war im Umgang mit Rauschgift nicht erfahren, und Marvin S. habe gewusst, dass es zur Bewusstlosigkeit kommen kann.

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Einige Stunden später war die Abiturientin bewusstlos, ihr nackter Körper war frauenfeindlich beschmiert. Zwölf Minuten lang musste sie reanimiert werden. Fünf Tage lag sie im künstlichen Koma, danach folgte ein schwieriger Weg zurück ins Leben.

Polizei, Familie und das Urteil des Bundesgerichtshofs

Zunächst sahen alarmierte Polizisten keinen Anlass zu ermitteln. Erst das beharrliche Nachhaken der Familie der Abiturientin führte dazu, dass weitere Opfer bekannt wurden.

Während des ersten Prozesses ordnete das Landgericht Berlin an, ein Handy von Marvin S. vollständig auszuwerten. Auf den gefundenen Aufnahmen entdeckten die Ermittler Hinweise auf weitere Opfer.

Im ersten Verfahren ging es um die Vergewaltigung von zwei bei den Taten bewusstlosen Frauen in den Jahren 2020 und 2021. Das Gericht befand, bei Marvin S. liege eine eingeschliffene Störung der Sexualpräferenz 'mit fetischistischen und sadistischen Zügen' vor, und er sei gefährlich für die Allgemeinheit.

Die Nebenklägerin zog vor den Bundesgerichtshof. Der BGH hob das Urteil wegen mehrerer 'Rechtsfehler zugunsten des Angeklagten' auf, unter anderem weil Marvin S. nur der fahrlässigen und nicht der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen worden war.

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Neue Anklage wegen Taten zwischen 2014 und 2025

Die nun verlesene Anklage wirft Marvin S. vor, bereits im Jahr 2014 eine Frau vergewaltigt zu haben, während sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Anklage sieht darin einen gezielten Einsatz ihrer Wehrlosigkeit.

Laut Anklage erkannte Marvin S., dass die Frau keinen körperlichen Widerstand leisten konnte. Acht Jahre später soll er versucht haben, eine weitere Frau zu vergewaltigen, während sie schlief. Die Tat soll er gefilmt haben.

Ein weiteres Jahr später soll er dieses Opfer in seiner Wohnung vergewaltigt und massiv gewürgt haben. Die Frau erstattete im Dezember 2025 Anzeige gegen den Mann.

Im dritten Prozess legte Marvin S. über seinen Anwalt ein pauschales Geständnis ab. Die Vorwürfe der Anklage werden nach dessen Angaben 'vollumfänglich eingeräumt'. Zum Fall der Abiturientin äußerte sich der Angeklagte nicht.

Mutter der Abiturientin und Fortsetzung am 18. November

Die Prozessfortsetzung gegen Marvin S. ist für den 18. November angesetzt. Am Rande des Verfahrens sagte die Mutter der jungen Frau, sie sei erleichtert, dass die Familie so hartnäckig geblieben sei.

Die heute 25-Jährige warnt, wenn es bereits fünf Frauen seien, mag man sich nicht ausmalen, was noch im Verborgenen liege. Marvin S. ist inzwischen Strafhäftling, und das Gericht verhandelt nun über die weitere Anklage sowie erneut den Fall der Abiturientin.