Marvin S. vor Landgericht Berlin: Neues Geständnis und Aufhebung des BGH-Urteils

Vor dem Landgericht Berlin steht Marvin S. erneut wegen Vergewaltigung an. Er räumt Taten in Berlin-Steglitz ein, während der BGH das erste Urteil wegen Rechtsfehlern teilweise aufhob.

Marvin S. muss sich im Alter von 39 Jahren zum dritten Mal vor dem Landgericht Berlin verantworten. Ein Jahr nach seiner zweiten Verurteilung wegen Vergewaltigung hat der Angeklagte in der aktuellen Verhandlung weitere Taten eingeräumt. Der Verteidiger bestätigte zu Beginn, dass die Vorwürfe zulasten zweier Frauen vollumfänglich akzeptiert werden, machte jedoch zunächst keine weiteren detaillierten Angaben.

Aktuelle Anklagepunkte und Tathergänge

Den Anklagepunkten zufolge liegen die beschuldigten Straftaten in den Jahren 2014, 2022 und 2023. Einer der Vorwürfe betrifft eine Frau, die unter Drogeneinfluss stand und sich nicht wehren konnte. Marvin S. habe ihre hilflose Lage laut der Staatsanwaltschaft ausgenutzt. Eine weitere Tat wird einem Versuch der Vergewaltigung geschuldet, während die Frau schlief. Ein Jahr später soll er dieselbe Frau in seiner Wohnung in Berlin-Steglitz vergewaltigt und sie dabei erheblich gewürgt haben.

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In diesem konkreten Fall wirft die Staatsanwaltschaft dem Täter zusätzlich gefährliche Körperverletzung vor. Das Gericht muss nun prüfen, ob diese neuen Anschuldigungen bewiesen werden können. Die Verteidigung hatte bereits vorab signalisiert, die Faktenlage anzuerkennen, was den Prozessablauf möglicherweise beschleunigen könnte. Dennoch bleibt die rechtliche Einordnung der Gewalttaten im Mittelpunkt der aktuellen Ermittlungen vor den Richtern.

BGH-Urteil und Aufhebung des ersten Prozesses

Neben den neuen Vorwürfen muss das Landgericht Berlin auch das erste Urteil gegen Marvin S. aus der Perspektive der Revision des Bundesgerichtshofs (BGH) neu bewerten. Der BGH hatte das erstinstanzliche Urteil wegen Vergewaltigung einer bewusstlosen Abiturientin auf Revision der Nebenklage teilweise aufgehoben. Als Begründung für die Aufhebung wurden mehrere Rechtsfehler im ersten Verfahren festgestellt, die eine Neubeurteilung notwendig machten.

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Ein zentraler Kritikpunkt betraf die Klassifizierung der Körperverletzung. Im ersten Urteil war der Mann lediglich der fahrlässigen und nicht der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Diese Einstufung wurde durch den höchsten deutschen Zivil- und Strafgerichtshof korrigiert. Für den Fall der Abiturientin schwieg der 39-Jährige im aktuellen Verfahren jedoch weiterhin.

Dieser erste Prozess begann mit einem Treffen im April 2022 an einer Bushaltestelle. Marvin S. sprach die damalige Schülerin an, die aus Liebeskummer viel Alkohol getrunken hatte. Er brachte sie in seine Wohnung, wo beide Drogen konsumierten. Das Gericht stellte fest, dass er die Gefahr dieser Mischung kannte. Stunden später lag die junge Frau leblos da und musste zwölf Minuten lang reanimiert werden.

Historische Verurteilungen und forensische Beweise

Im zweiten Verfahren, das vor rund einem Jahr abgeschlossen wurde, ging es um zwei weitere bewusstlose Frauen. Marvin S. wurde damals zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt und anschließend wurde die Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Gericht befand den Mann damals als gefährlich für die Allgemeinheit und charakterisierte ihn als Seriensexualstraftäter.

Die Richter stellten fest, dass Sex mit bewusstlosen Frauen im Mittelpunkt seiner sexuellen Fantasien steht. Bei Marvin S. liege eine eingeschliffene Störung der Sexualpräferenz vor, die fetischistische und sadistische Züge aufweise. Dieses Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Die Beweiskette für diese Verurteilung wurde maßgeblich durch die Auswertung eines Handys gestützt, das die Polizei im ersten Verfahren sicherte.

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Durch Videoaufnahmen aus diesem Handy wurden weitere Taten bekannt, die den zweiten Prozess auslösten. Die forensische Aufarbeitung der digitalen Spuren spielte somit eine entscheidende Rolle für die Aufklärung der Taten. Die Kombination aus biologischen Spuren und digitalen Beweismitteln ermöglichte es den Ermittlern, die Tathergänge detailliert zu rekonstruieren und mehrere Opfer zu identifizieren.

Opfervertretung und weitere Verfahrensschritte

Im ersten Prozess gegen die vergewaltigte Abiturientin kam es zudem zu Kritik am Verhalten von Polizeibeamten. Beamte, die von einer Notärztin alarmiert worden waren, sahen trotz deutlicher Hinweise auf Straftaten zunächst keinen Anlass zu ermitteln. Die Familie der damals 20-Jährigen erstattete Strafanzeige und beharrte beharrlich auf weiteren Ermittlungen, um die Wahrheitsfindung sicherzustellen.

Die Mutter der jungen Frau äußerte sich nun am Rande des aktuellen Prozesses erleichtert über das konsequente Vorgehen der Familie. Sie betonte, dass es wichtig war, hartnäckig zu bleiben, um Gerechtigkeit zu erlangen. Die aktuelle Verhandlung ist bis zum 4. Dezember mit weiteren fünf Terminen geplant. Die Richter müssen in dieser Zeit die neuen Geständnisse würdigen und das aufgehobene Urteil des ersten Falls neu fällen.