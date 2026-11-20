Marvin S. räumt im Prozess vor dem Landgericht Berlin sexuelle Straftaten ein. Eine Zeugin schildert ihr Erlebnis und die psychische Belastung. Das Urteil ist für Dezember erwartet.

Marvin S. verzichtet vor dem Landgericht Berlin auf einen möglichen Ausschluss der Öffentlichkeit und erkennt die Vorwürfe der Anklage vollständig an. Eine 39-jährige Zeugin bestätigt die Straftat, die knapp zwölf Jahre zurückliegt, und erläutert ihre langjährige Schweigepflicht. Der 39-jährige Angeklagte, der inzwischen als Strafhäftling gilt, räumt über seinen Verteidiger die Vorwürfe pauschal ein, während die Richtern nach seinem Geständnis seine aktuelle psychische Verfassung erfragen. Die Zeugin beschreibt sich als psychisch stabil mit gutem sozialem Umfeld, betont aber eine hohe Empfindlichkeit gegenüber dem Thema sexuelle Gewalt.

Details zum Vorfall im Jahr 2014

Der Vorfall, über den nun verhandelt wird, geschah Ende 2014 in der Wohnung des Angeklagten im Berliner Bezirk Steglitz. Marvin S. und die Zeugin waren zu diesem Zeitpunkt befreundet. Beide konsumierten laut der Anklage Marihuana, woraufhin der Zeugin schwindelig wurde. Marvin S. erkannte, dass sie keinen körperlichen Widerstand leisten konnte, und nutzte diese Lage gezielt aus. Die Zeugin gab vor dem Gericht an, dass sie damals aus bestimmten Gründen keine Anzeige erstattete, ihr Verhalten aber jetzt kritisch reflektiert.

Also read Berlin will Mittel der Einlagensicherung schon gegen Schieflagen verfügbar machen

Prozesshistorie und frühere Verurteilungen

Marvin S. steht zum dritten Mal vor dem Landgericht Berlin und ist bereits als wiederholter Sexualstraftäter eingestuft. Seine zweite Verurteilung ist rechtskräftig; im November 2025 erhielt er fünf Jahre und sechs Monate Haft sowie anschließende Sicherungsverwahrung. In diesem Verfahren ging es um die Vergewaltigung von zwei bewusstlosen Frauen in den Jahren 2020 und 2021. Das Urteil nannte ihn einen gefährlichen Serienstraftäter mit einer eingeschliffenen Störung der Sexualpräferenz, die fetischistische und sadistische Züge aufweist.

Konflikte um das Urteil zur Abiturientin

Vier Monate vor dem zweiten Urteil wurde Marvin S. in einem weiteren Fall zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Die damalige Abiturientin, heute 25 Jahre alt, zog als Nebenklägerin vor den Bundesgerichtshof. Der BGH hob das erste Urteil wegen mehrerer Rechtsfehler zugunsten des Angeklagten auf, da er zunächst nur der fahrlässigen und nicht der vorsätzlichen Körperverletzung für schuldig befunden worden war. Nun wird über eine neue Anklage mit zwei weiteren Opfern sowie erneut in dem Fall der Abiturientin verhandelt.

Advertisement

Umstände der Begegnung im Jahr 2022

Der Vorfall mit der Abiturientin begann im April 2022, als die beiden sich zufällig an einer Haltestelle begegneten. Die junge Frau hatte an diesem Abend aus Liebeskummer viel Alkohol getrunken. Marvin S., der von Zeugen als charmant, aber stark manipulativ beschrieben wird, brachte sie dazu, ihn zu begleiten und Drogen mit ihm zu konsumieren. Stunden später lag die junge Frau in seiner chaotischen Wohnung praktisch tot, woraufhin sie zwölf Minuten lang reanimiert werden musste.

Aussage der Nebenklägerin und Ausblick

Am Dienstag wird die heute 25-jährige Nebenklägerin voraussichtlich als Zeugin im Prozess vor dem Landgericht Berlin aussagen. Ihre Aussage ist ein zentraler Bestandteil der aktuellen Verhandlungsrunde, die sich mit der Aufarbeitung der Taten von Marvin S. befasst. Das Urteil im aktuellen Verfahren wird voraussichtlich Anfang Dezember erwartet. Die Zeugin aus dem Fall von 2014 gab an, schrecklich zu finden, dass sie durch den vorangegangenen Prozess gegen S. erfahren hatte, dass es weitere betroffene Frauen gibt.