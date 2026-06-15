Marvin Schulz bleibt bei Münster: Der erfahrene Mittelfeldspieler schließt sich neuen Arbeitspapier an

Der Zweitliga-Schlusslicht Münster hat eine gute Nachricht für seine Fans und Anhänger: Marvin Schulz, ein weiterer Schlüsselspieler, bleibt bei den "Adlerträgern". Schulz schließt sich einem neuen Arbeitspapier an und trägt weiterhin das schwarz-weiß-grüne Trikot.

Gute Nachricht für alle Fans und Anhänger von Zweitliga -Schlusslicht Münster . Trotz des Absturz es in die 3. Liga bleibt ein weiterer Schlüsselspieler den "Adlerträgern" erhalten. Die sportliche Zukunft von Marvin Schulz (31/Marktwert: 450.000 Euro) ist endgültig geklärt.

Der erfahrene Mittelfeld-Profi mit Bundesliga-Vergangenheit (insgesamt 20 Spiele für Gladbach und Kiel) trägt auch weiterhin das schwarz-weiß-grüne Trikot und will dazu beitragen, dass der Traditionsclub möglichst bald wieder oben angreifen kann. Mit Sport-Geschäftsführer Ole Kittner (38) und Sportdirektor Jan Uphues (38) hat er sich auf ein neues Arbeitspapier geeinigt. Und dieses bereits unterzeichnet. Foto: picture alliance/firo Sportphoto Im Team von Trainer Thomas Wörle (44) soll "Schulle" einer der Leistungsträger werden.

Eine Rolle, die der gebürtige Mülheimer in der vergangenen Saison leider nicht wirklich übernehmen konnte. Zu groß sein Verletzungspech. Der Mann mit der Nummer 10 kam zwar auf 23 Startelf-Einsätze, stand davon aber nur einmal – beim 2:1-Sieg in Bochum – volle 90 Minuten auf Rasen. Ansonsten bremsten ihn immer wieder gesundheitliche Probleme aus.

Wochenlange Zwangspause wegen eines Außenbandanrisses, dazu Oberschenkel- und Kniebeschwerden. Schulz, der zwischen 2017 und 2022 bereits 139 Partien in der Schweizer Super League für den FC Luzern bestritt und sogar Cup-Sieger mit den Eidgenossen (2021) wurde, möchte ganz einfach das "Kapitel Preußen" nicht mit einem Misserfolg zuklappen. Zumal er den Verein und die Stadt auf Anhieb lieben gelernt hat. Mehr noch!

Münster wird ab sofort für immer ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens sein. Denn seine hübsche Ehefrau Melissa hat hier vor wenigen Tagen erstmals Nachwuchs zur Welt gebracht. Ein absolutes Wunschkind. Soll in der neuen Drittliga-Saison einer der Leistungsträger bei den Preußen werden: Marvin Schulz (l.

), hier im Duell mit Herthas Michal Karbownik (r. ). Umso wichtiger für den stolzen Papa, sich mit seiner kleinen Familie zu der noch Pomsky-Hündin "Liwa" zählt, nicht nur auf, sondern genauso neben dem Platz heimisch zu fühlen.

"Ich habe im Verein, von den Mitarbeitern und Fans immer viel Liebe bekommen und bin mit meiner Frau sehr glücklich in Münster", versichert Schulz und fügt hinzu, "klar, abzusteigen ist nie schön. Das war ein schwerer Moment. Ich spüre aber das Verlangen, hier weiter anzugreifen und möchte wieder neuen Spaß am Fußball entwickeln. Gerade das gemeinsame Feiern mit den Fans nach den Spielen habe ich gerade in der Rückrunde sehr vermisst.

". Sportdirektor Uphues lobend: "Marvin hat sich von Beginn an voll mit unserer Stadt und vor allem unserem Verein identifiziert. Er ist ein Teamplayer, der sich mit seinen fußballerischen und charakterlichen Qualitäten sowie seiner Erfahrung in den Dienst der Mannschaft stellt. Dass er sich nach dem Abstieg klar zu unserem Weg bekannt hat und die anstehenden Aufgaben gemeinsam mit uns angehen möchte, freut uns sehr.

". Mit Neu-Coach Wörle stand Schulz ebenfalls schon in Kontakt: "Wir hatten ein sehr langes Gespräch, er macht einen sympathischen Eindruck und seine Spielidee gefällt mir.

". Was in ihm schnell den Entschluss reifen ließ: "Für mich ist die Geschichte hier definitiv noch nicht zu Ende erzählt. ". Gut so





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