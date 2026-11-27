Marvin Schwäbe hat beim 1. FC Köln wieder mit trainiert. Seine Teilnahme am Samstagsspiel gegen Elfersberg ist möglich, Ersatzmann Ron-Robert Zieler ist vorbereitet.

Marvin Schwäbe hat beim 1. FC Köln eine wichtige Hürde für seine Rückkehr überwunden. Der 31-jährige Torhüter konnte am Freitagmorgen erstmals in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining eingreifen. Damit schwindet die Sorge um einen langen Ausfall des Stammtorwarts, der zuvor mit Verletzungen zu kämpfen hatte und lange fraglich war, ob er fit genug für die kommenden Pflichtspiele sein würde.

Um 10.53 Uhr marschierte der Kölner Keeper zur Einheit ins Franz-Kremer-Stadion. Diese präzise Uhrzeit zeigt, dass Schwäbe pünktlich und motiviert zur Verfügung stand. Die Teilnahme am normalen Training mit der gesamten Mannschaft ist ein entscheidender Indikator dafür, dass sein Zustand sich signifikant verbessert hat und die medizinischen Bedenken der Vereinsärzte weitgehend ausgeräumt sind.

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Entscheidung über Einsatz liegt am Spieltag

Die Chancen, dass Kölns Nr. 1 am Samstag bei dem so wichtigen Duell gegen den Aufsteiger Elversberg dabei sein kann, sind nun deutlich gestiegen. Die Partie ist für 15.30 Uhr bei Sky geplant und stellt eine wichtige Herausforderung in der laufenden Saison dar. Allerdings fällt die definitive Zusage für einen Einsatz im Kader noch nicht im Training, sondern wird erst am Spieltag selbst getroffen. Dies erlaubt dem Stadionpersonal und den Trainern, die körperliche Verfassung des Torwarts in den letzten Stunden vor dem Anpfiff noch einmal genau zu überwachen und zu testen.

Ursprünglich war geplant, dass sich Schwäbe nur schonen sollte, um dann bereits am Donnerstag ins Training einzusteigen. Die tatsächliche Teilnahme erst am Freitag unterstreicht, dass die Genesung vielleicht etwas langsamer voranschritt als erhofft, aber immerhin planmäßig genug verlief. Trainer René Wagner und sein Stab haben die Verantwortung, hier das richtige Maß zu finden, um den Torwart nicht zu überlasten oder im entscheidenden Moment nicht mehr frisch zu finden.

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Ausfall wäre schwerwiegend für die englische Woche

Marvin Schwäbe hat beim 1. FC Köln noch Vertrag bis Saisonende und gilt als unentbehrlich. In der aktuellen Saison war er einer der besten und konstantesten Spieler der Mannschaft. Sein Ausfall würde das Team schwer wiegen, insbesondere wenn man die bevorstehenden Aufgaben betrachtet. Der Start in eine sogenannte englische Woche ist immer anspruchsvoll, da die Regenerationszeiten zwischen den Spielen kurz sind.

Diese intensive Phase beginnt mit dem Spiel gegen Elversberg am Samstag. Am 1. Dezember steht dann das DFB-Pokal-Spiel gegen den Kieler SV im Stadion, und am 5. Dezember muss der FC Augsburg im Auswärtsspiel erwartet werden. In all diesen Spielen war Schwäbe bis zuletzt kein einziges Spiel verpasst und hat seine Rolle als sicherer Fels in der Brandung beibehalten. Seine Erfahrung und Konstanz sind für die defensive Stabilität der Mannschaft von unschätzbarem Wert.

Ron-Robert Zieler bereitet sich als Rückfallstufe vor

Sollte Schwäbe am Ende doch nicht in der Startelf stehen, müsste Ron-Robert Zieler (37) das Tor hüten. Der 37-jährige Ersatzhüter ist eine erfahrene Größe im deutschen Fußball, hat seinen letzten Pflichtspieleinsatz für den 1. FC Köln jedoch im Oktober 2025 beim Pokal-Aus gegen die Bayern (1:4) absolviert. Die lange Pause von den aktiven Pflichtspielen könnte ihn in der Anfangsphase etwas Zeit kosten, bis er wieder ins Spieltempo findet. Dennoch ist er als erfahrener Profi darauf vorbereitet, jederzeit einsatzfähig zu sein.

Trainer René Wagner (38) ist jedoch von seiner Nummer 2 überzeugt und äußert sich klar zu dessen Qualitäten. Der 38-jährige Trainer sagt: "Ron hat schon ganz, ganz viel erlebt. Er ist Weltmeister geworden. Er lebt jeden Tag vor, was es bedeutet und welchen Einsatz es braucht, damit man eine so lange Karriere hat." Diese Worte unterstreichen das hohe Ansehen, das Zieler im Team genießt. Die Unterstützung durch den Cheftrainer ist ein wichtiger psychologischer Faktor für jeden Torhüter.

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Vertrauen in die Alternative steht im Raum

Wenn Ron-Robert Zieler im Tor stehen sollte, hätten wir vollstes Vertrauen, so die Aussage von René Wagner. Dieses Vertrauen ist das Ergebnis von Zilers täglicher Arbeit und Vorbildfunktion in der Trainingsgruppe. Seine Karriere ist ein Beleg dafür, dass auch ältere Spieler auf höchstem Niveau agieren können, wenn sie diszipliniert bleiben. Für die Mannschaft bedeutet das, dass die defensive Linie nicht bröckeln muss, sollte der Haupttorhüter ausfallen.

Die Situation zeigt auch die Tiefe des Kaders beim 1. FC Köln. Obwohl die Verletzungssorgen bei Schwäbe für Unruhe sorgten, gibt es eine belastbare Alternative, die internationalen Erfahrung mitbringt. Die Entscheidung am Spieltag wird also nicht nur eine medizinische, sondern auch eine taktische sein. Der Trainer muss abwägen, ob der frischere Schwäbe oder der eingeschworene, aber etwas spielfremdere Zieler die bessere Wahl für die drei kommenden Wochenenden ist.