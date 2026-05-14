Mary and Frederik's 22nd Wedding Anniversary: How a Royal Encounter in Sydney Led to Love

Explore the story of Mary Donaldson and Prince Frederik of Denmark, who met in a Sydney bar and later became the 22nd King and Queen of Denmark. The role of Felipe, King of Spain, in their love story and the close bond between the Danish and Spanish royals are also discussed.

Mary und Frederik feiern am 14. Mai bereits ihren 22. Hochzeitstag. Wäre da nicht ein gewisser König gewesen, hätten sie sich womöglich nie kennengelernt.

Im Video oben: 22. Hochzeitstag der Dänen-Royals – wie Prinzessin Madeleine Königin Mary fast die Show stahl. Ein lauer Sommerabend, eine Bar in Hafennähe, gutes Essen: In dieser Atmosphäre lernten sich einst die bürgerliche Mary Donaldson (54) und der damalige Prinz Frederik von Dänemark (57) kennen. Auf ihr erstes Treffen im Jahr 2000 folgte vier Jahre später die Traumhochzeit in Kopenhagen, die sich am 14.

Mai 2026 bereits zum 22. Mal jährt. Ein guter Zeitpunkt, um auf das Kennenlernen des heutigen Königspaars zurückzuschauen, bei dem in prägender Rolle auch ein bekanntes royales Gesicht mit von der Partie war. Felipe von Spanien kannte Marys MitbewohnerinSchauplatz ihrer schicksalhaften Begegnung war das „Slip Inn” in Sydney, das nicht nur Frederik, sondern auch Mary in Begleitung von Freunden für ein privates Abendessen ansteuerte.

Es sei eine organisierte Feier gewesen, berichtete Marys Freundin und Trauzeugin Amber Petty 2021 im australischen Frühstücksfernsehen – völliger Zufall war das Kennenlernen der beiden also nicht. Doch wie Petty erklärte, sei es durchaus Zufall gewesen, dass auch Mitglieder des Königshauses eingeladen worden waren. Die bürgerliche Marketingexpertin wusste nicht, dass Frederik ein Prinz istWie diese Verbindung zustande gekommen war?

Marys Mitbewohnerin war mit niemand Geringerem als Felipe von Spanien (58) befreundet, der für die Olympischen Spiele in der Stadt war und die Einladung zum Essen gerne annahm. Seinen guten Freund aus Dänemark und einige weitere Royals brachte er gleich mit in die Bar, berichtete „vogue.de”. Dass die gelernte Marketingexpertin in dem Lokal gleich mit zwei Prinzen dinierte, war ihr damals jedoch gar nicht bewusst.

Erst eine halbe Stunde nach einer Begrüßung per Händedruck habe jemand sie zur Seite genommen und sie über die königliche Abstammung ihres Gesprächspartners informiert, gestand sie in einem Interview. Falls euch die Liebesgeschichte von Mary und Frederik nun irgendwie bekannt vorkommen sollte, liegt das daran, dass sie nicht die einzigen Adeligen sind, die sich einst in einer Bar in Sydney kennenlernten: Auch Zara (44) und Mike Tindall (47) haben eine ähnliche Kennenlerngeschichte vorzuweisen.

Für ihre große Liebe ließ sie ihre Heimat Australien hinter sichDoch zurück zu Mary: Abschrecken konnte die überraschende Info über Frederik sie offenbar nicht, denn sie tauschten noch am selben Abend Nummern aus und ließen sich sodann auf eine geheime Fernbeziehung ein. 2002 war ihre Liebe jedoch schon so gefestigt, dass die Tochter aus bürgerlichem Haus zu ihrem Liebsten nach Dänemark zog. Ein Jahr später folgte die Verlobungsverkündung – doch bevor es vor den Altar gehen konnte, hatte die zukünftige Prinzessin noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich.

So lernte sie unter anderem in Blitzgeschwindigkeit Dänisch, bekam am Hof eine Art Prinzessinnen-Crashkurs und gab sogar ihre britische und ihre australische Staatsangehörigkeit auf, um offiziell Dänin zu werden. König Felipe steht den dänischen Royals auch heute noch nahAll der Aufwand zahlte sich schließlich aus, als sie am 14. Mai endlich „Ja” zu ihrer großen Liebe Frederik sagen durfte.

Unter den Hochzeitsgästen war damals natürlich auch Felipe, der die Liebe der beiden dank seiner Verbindungen zu Marys Umfeld ins Rollen gebracht hatte. Die enge Bande mit Spaniens König festigte sich mit der Taufe von Marys und Frederiks Sohn Prinz Vincent (15), bei der Felipe als Pate eine besondere Rolle zuteil wurde.

Zur Konfirmation seines Patenkindes im April reiste der Ehemann von Königin Letizia (53) extra aus Spanien an und spendete Mary bei diesem Treffen auch Trost nach dem Tod ihres Vaters John Donaldson (†84). Auch hier zeigte sich die enge Verbundenheit der Royals deutlich. Er und Frederik sind sogar entfernte CousinsUnd die ist übrigens nicht nur freundschaftlich, sondern auch familiär gegeben: Felipe und Frederik sind entfernte Cousins, die beide von König Christian IX. von Dänemark (†87) abstammen.

Vielleicht kennt ihr ihn unter seinem Spitznamen „Schwiegervater Europas”. Seine Kinder heirateten nämlich so geschickt in Europas Königshäusern ein, dass er unter anderem Urgroßvater von Prinz Philip (†99) und Ururgroßvater der Queen (†96) war





BUNTE / 🏆 106. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mary Donaldson Prince Frederik Of Denmark Sydney Felipe Of Spain Danish Royals Spanish Royals Love Story Close Bond

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jetzt bei Prime Video: „Der Astronaut – Project Hail Mary“ ab sofort im Stream sehenWer möchte, kann „Der Astronaut“ nicht mehr nur auf der großen Leinwand sehen, sondern auch schon im Heimkino begutachten.

Read more »

Im blauen Wow-Look sorgt Königin Mary für BegeisterungKönigin Mary von Dänemark hat am 12. Mai bei einer Einweihungszeremonie in Aalborg teilgenommen. Dabei begeisterte sie nicht nur mit ihrem Look komplett in Blau, sondern auch mit der Interaktion mit einem kleinen Geschwisterpaar.

Read more »

Königin Mary feiert Hochzeitstag: Ihr Brautkleid hatte ein rührendes GeheimnisGALA.de - Ihr Blick in die Welt der Stars ☆ Exklusive News, Bilder und Videos zu VIPs und Promis sowie Trends, Tipps + Service aus Fashion, Beauty und Lifestyle.

Read more »

Königin Margrethe: Mutter von König Frederik erleidet HerzinfarktGALA.de - Ihr Blick in die Welt der Stars ☆ Exklusive News, Bilder und Videos zu VIPs und Promis sowie Trends, Tipps + Service aus Fashion, Beauty und Lifestyle.

Read more »