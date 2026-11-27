Die Mutter von Morgan Freemans Enkeln kämpft um Obdach. Sie wirft Saifoulaye Freeman Gewalt vor und hofft auf Unterstützung des Oscar-Preisträgers, der jedoch ablehnt.

Die Familie von Hollywood-Legende Morgan Freeman befindet sich in einer akuten sozialen Krise. Drei Enkelkinder des 89-jährigen Oscar-Preisträgers schlafen derzeit mit ihrer Mutter in einer Notunterkunft, während die finanzielle Unterstützung durch den berühmten Großvater ausbleibt. Maryann Castle, die Ex-Schwiegertochter von Freeman, hat die Wohnung im US-Bundesstaat Michigan verloren und bittet nun öffentlich um Hilfe, nachdem ihre Miete nicht mehr bezahlt werden konnte.

Schwere Vorwürfe und Flucht aus häuslicher Gewalt

Die Situation der Familie wird durch eine lange Geschichte häuslicher Gewalt erschwert, die Maryann Castle ihrem Ex-Mann Saifoulaye Freeman zur Last legt. Castle war 13 Jahre mit dem 66-jährigen Saifoulaye Freeman verheiratet, nachdem das Paar sich 2003 in einem Chatroom kennengelernt hatte. Im November 2011 heirateten die beiden, wobei Castle 2005 zum Islam konvertiert war. Sie wirft ihrem Ex-Mann vor, sie jahrelang misshandelt und bedroht zu haben, unter anderem damit gedroht, sie zu töten, falls sie ihn verlasse.

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Castle beschreibt die Flucht als einen hochangstbesetzten Vorgang, bei dem sie darauf wartete, dass ihr Mann zur Dialyse gefahren wurde. In diesem Zeitfenster schaltete sie die Überwachungskameras ab, packte die Kleidung ihrer Kinder zusammen und floh mit ihnen. Die Kinder der gemeinsamen Beziehung sind Khaleed, 23, Aaliyaah, 8, Abdullah, 14, und Zaharah, 6. Darüber hinaus hat Castle einen weiteren Sohn namens Wade aus einer früheren Verbindung. Nach der Flucht verbrachten Castle und die jüngeren Kinder sieben Monate in einer Notunterkunft, bevor eine Hilfsorganisation für kurze Zeit Miete unterstützte, deren Hilfe inzwischen ausgelaufen ist.

Finanzielle Not und Ablehnung durch Morgan Freeman

Der immediate Auslöser für die aktuelle Not war die Unfähigkeit, die Miete für die Wohnung in Michigan zu decken. Castle hatte Morgan Freeman zuvor um rund 4600 Euro gebeten, um eine Zwangsräumung abzuwenden. Ihr Antrag wurde jedoch von Freeman abgelehnt. Ein Berater des Schauspielers teilte Castle mit, dass Morgan alle Nachrichten erhalten habe, aber zum jetzigen Zeitpunkt nichts tun könne. Freeman hat die drei betroffenen Enkelkinder laut ihrer Mutter noch nie persönlich getroffen, obwohl er von deren Existenz weiß und über Informationen verfügt.

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Castle gibt an, dass die Kinder und sie selbst wegen der traumatischen Erlebnisse in Therapie sind. Trotz der engen familiären Verbindung sieht die Familie derzeit keine direkte Unterstützung durch den Hollywood-Star. Maryann Castle hat einen Appell an Morgan Freeman gerichtet: Sie hofft, dass der Star auf seinen Sohn einreden kann, um die Situation zu entschärfen. Der Sprecher von Morgan Freeman bestätigte gegenüber Medien, dass der Schauspieler sich nicht öffentlich zu Familienangelegenheiten äußert.

Rechtliche Schritte und drohendes Aus

Ohne finanzielle Zuwendung bleibt der Familie nur noch begrenzte Zeit für eine stabile Lösung. Castle und die Kinder haben derzeit vier Monate Zeit, bevor sie die aktuelle Notunterkunft erneut verlassen müssen und ein neues Zuhause benötigen. Neben der direkten Bitte an Morgan Freeman fordert Castle, dass ihr Ex-Mann Saifoulaye Freeman das gemeinsame Haus verkauft und ihr die Hälfte des Erlöses überlässt. Dies soll der finanziellen Stabilität der Witwen und Waisen dienen, da die aktuelle Unterstützung durch Hilfsorganisationen nicht mehr verfügbar ist.

Die Fälle häuslicher Gewalt, die Castle in einem Antrag auf eine Schutzanordnung schilderte, umfassen Drohungen mit Tötung und das Werfen von Geschirr, sobald das Essen nicht schmeckte. Freeman sei ihr zudem verboten worden, das Haus allein zu verlassen. Die aktuelle Situation zeigt die Kluft zwischen dem öffentlichen Image des 89-jährigen Stars und den privaten Problemen seiner Nachkommen. Während Morgan Freemans Team schweigt, bleibt die Familie Castle auf sich allein gestellt, bis eine gerichtliche oder finanzielle Klärung der Vermögenswerte des gemeinsamen Hauses erfolgt.