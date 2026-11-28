Ersetzt Wimpernserum und Tönung: Diese Multitasking-Mascara pflegt, tuscht und färbt die Wimpern in einem Schritt.

Ersetzt Wimpernserum und Tönung: Diese Multitasking-Mascara pflegt, tuscht und färbt die Wimpern in einem Schritt. Wer volle, dichte Wimpern möchte, hatte bisher zwei Möglichkeiten: Entweder man nutzt ein pflegendes Wimpernserum, um langfristig dasWimperntuscheSo funktioniert der 3-in-1-Effekt Das Produkt sieht auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale Mascara – mit klassischer Bürste und gewohnter Anwendung.

Hier kannst du dir das geniale Wimpern-Produkt bei M.Asam anschauen* Ich habe die Mascara selbst noch nicht getestet, aber die 3-in-1-Wirkung finde ich ziemlich genial. Denn wie praktisch wäre es bitte, wenn man sich Wimpernserum und Mascara in einem Schritt sparen könnte? Gerade für alle, die morgens wenig Zeit haben oder ihre Routine vereinfachen wollen, klingt das nach einem echten Gamechanger. Und auch wenn du eher wenig Wimpern oder helle Härchen hast, ist diese Tusche eine echte Alternative für dich..

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