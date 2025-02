Maschinenbau: Trotz Schwierigkeiten stabile Beschäftigung, Personalabbau in der Zukunft erwartet

Der deutsche Maschinenbau, Deutschlands größter industrieller Arbeitgeber, zeigt sich trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen widerstandsfähig. Im Jahr 2024 ist der Personalabbau nur leicht ausgefallen, doch in den kommenden Monaten dürfte sich diese Tendenz fortsetzen. Die Branche geht mit weitgehend stabilen Beschäftigtenzahlen in ein schwieriges Jahr 2025. Der VDMA fordert Reformen auf dem Arbeitsmarkt, um die Lage grundlegend zu verbessern.

Allerdings sieht sich rund ein Viertel der Unternehmen gezwungen, angesichts der Konjunkturschwäche in den nächsten Monaten Personal abzubauen. „Wie viel davon dauerhaft sein wird, wie viel zu einem späteren Zeitpunkt durch Neueinstellungen kompensiert werden kann, lässt sich seriös nicht sagen“, erklärt Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Branchenverbandes VDMA. Im vergangenen Jahr verringerte sich die Zahl der Stellen in der Branche trotz Auftragsflaute und Produktionsrückgang nur minimal um 0,7% oder 6.800 Jobs. Zum Jahresende waren nach Angaben des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) 1,02 Millionen Menschen in Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten tätig. Damit habe die Branche ihre Position als größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland gehalten.Die Unternehmen werden sich aufgrund des Fachkräftemangels mit allen Kräften bemühen, ihre Stammbelegschaften nicht zu verkleinern. Die meisten Unternehmen (60%) erwarten, dass sie trotz der herausfordernden Situation ihre Stammbelegschaft im ersten Halbjahr 2025 konstant halten können. Allerdings müsse eine neue Bundesregierung rasch Reformen auf dem Arbeitsmarkt auf den Weg bringen, um die Lage grundsätzlich zu verbessern, fordert der VDMA. Unter anderem brauche es ein modernes Arbeitszeitgesetz mit Wochen- statt Tageshöchstarbeitszeiten sowie einen spürbaren Bürokratieabbau vor allem im Arbeitsrecht. Darüber hinaus müssten die Sozialversicherungsabgaben stabilisiert werden.Die Diskussion über eine Vereinfachung läuft, das Meinungsbild in Banken und Unternehmen fällt recht unterschiedlich aus. Die großen Konsumgütermessen Ambiente, Christmasworld und Creativeworld, die jährlich und seit 2023 parallel in Frankfurt stattfinden, sind zu Ende. Detlef Braun, seit über 20 Jahren Mitglied der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, konnte wieder einmal sein Werbe- und Verkaufstalent unter Beweis stellen. Der frühere Gagfah-, Vonovia- und TLG-Vorstand Gerald Klinck hat die Aufgabe übernommen, den schlingernden Wohnungskonzern Peach Property zu stabilisieren. Nach zehn Monaten kann er Fortschritte melden. Durch den dreifachen Dax bietet die Deutsche Börse jetzt praktisch einen Dax für jeden Investor an. Für die Börse als Indexbetreiber, für SAP und für Investoren ist dies eine gute Entscheidung. Die Euro-Wirtschaft ist zum Jahresende doch auf Wachstumskurs geblieben. Plus 0,1% statt einer Stagnation lautet nun die Meldung von Eurostat.





