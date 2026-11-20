Carsten Maschmeyer kritisiert die Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit scharf. Nach tausenden Zuschriften von Bürgern fordert er Reformen und ein Gespräch mit Andrea Nahles.

Der Konflikt zwischen dem Unternehmer Carsten Maschmeyer und der Bundesagentur für Arbeit eskaliert weiter. Nach intensiver öffentlicher Kritik an den aktuellen Methoden der Arbeitsvermittlung meldet sich der 67-jährige Investor nun mit konkreten Zahlen und Betroffenenstimmen zu Wort. Maschmeyer, der auch als Star der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" bekannt ist, steht im Zentrum einer Debatte über die Effizienz staatlicher Arbeitsmarktpolitik und die Qualität von Fördermaßnahmen.

Tausende Zuschriften bekräftigen die Kritik an der Vermittlungspraxis

Die Bundesagentur für Arbeit wird von Maschmeyer in einer extrem schwierigen Position gesehen, da ihm in den vergangenen zwei Tagen mehr als 2000 Zuschriften erreicht haben. Diese Flut an Mitteilungen hat seine ursprüngliche Kritik an den aktuellen Maßnahmen der Behörde noch deutlich verstärkt. In den Berichten der Betroffenen zeigen sich deutliche Muster von Fehlentscheidungen durch die zuständigen Stellen der Arbeitsverwaltung.

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Viele der Geschädigten schildern Fälle, in denen ihre lange Berufserfahrung völlig ignoriert wurde. Ein besonders kritisches Beispiel betrifft Personen mit 20 Jahren Berufserfahrung im Büro, die stattdessen in Kurse geschickt wurden, die sich mit dem Thema "Wie kleide ich mich richtig im Büro?" befassen. Solche inhaltlichen Fehlinvestitionen in die persönliche Weiterentwicklung werden von Maschmeyer als eklatantes Beispiel für die Fehlleitung von Ressourcen angesehen.

Sinnlose Qualifikationen und wirtschaftliche Interessenkonflikte

Der Investor hält auch andere von der Behörde geförderte Weiterbildungen für wenig hilfreich und wenig praxisorientiert. Er kritisiert scharf, dass die Arbeitsagentur komplett sinnlose Qualifikationen wie einen "europäischen Computerführerschein" fördert, für die kein Arbeitgeber einen Bedarf sieht. Diese Art von Zertifikaten bietet nach seiner Meinung auf dem modernen Arbeitsmarkt keinen echten Wettbewerbsvorteil.

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Profitieren würden aus Sicht von Maschmeyer vor allem die privaten Anbieter solcher Maßnahmen. Für Bildungsträger sei der Markt ein Riesengeschäft, das massiv auf Kosten der Arbeitnehmer finanziert wird. Die Teilnehmer zahlen dieses System indirekt durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge mit, was zu einer Umverichtung von Mittel in nicht produzierende Sektoren führt.

Verlorene Zeit als schwerwiegender Nachteil für Arbeitslose

Besonders bitter und schädlich für die Betroffenen ist die verlorene Zeit, die durch diese Maßnahmen entstanden ist. Wer sich gerade in komplett sinnfreien Qualifikationsmaßnahmen befindet, kann sich in dieser Zeit weder auf neue Stellen bewerben, noch kann er sich sinnvoll und marktgerecht fortbilden. Diese Blockade des Arbeitsmarktzutritts verschärft die prekäre Lage der Betroffenen weiter und verhindert einen schnellen Übergang in Beschäftigung.

Auch bei den Ausgaben der Behörde sieht Maschmeyer ein fundamentales Problem. Nach seinen Angaben fließen jährlich 6,5 Milliarden Euro in die Verwaltung selbst, während für die tatsächliche Förderung der Arbeitslosen nur 3,8 Milliarden Euro bereitstehen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass ein Großteil der Mittel für administrative Strukturen statt für die direkte Hilfe verwendet werden.

Massives Missverhältnis zwischen Verwaltung und Vermittlung

Das Urteil von Carsten Maschmeyer zu dieser Finanzlage fällt entsprechend hart aus: "Das ist ein totales Missverhältnis. Es ist eine Arbeitslosenverwaltung, keine Arbeitslosenvermittlung." Diese These, die der Investor auf der Plattform LinkedIn veröffentlicht hat, hat für viel Aufsehen und öffentlichen Zuspruch gesorgt. Die öffentliche Wahrnehmung der Effizienz staatlicher Stellen wird durch solche detaillierten kritischen Analysen nachhaltig beeinflusst.

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Bereits zuvor hatte der Unternehmer kritisiert, dass Arbeitslose von Agenturen und Jobcentern zu selten direkt in neue Stellen vermittelt würden. Die Bundesagentur für Arbeit widersprach seiner Rechnung und seiner Darstellung der Lage. Die von Maschmeyer genannten Zahlen würden laut der Behörde nicht alle Menschen erfassen, die mithilfe der Behörde eine Beschäftigung gefunden hätten.

Ausgeladenes Gespräch mit Andrea Nahles in Nürnberg

Nach dem öffentlichen Schlagabtausch hatte die Bundesagentur-Chefin Andrea Nahles Maschmeyer zu einem Gespräch nach Nürnberg eingeladen. Der Investor will sich der Diskussion nicht entziehen und reagiert auf die Einladung mit der Forderung nach vollständiger Transparenz. Er gibt Frau Nahles natürlich eine Chance, ihm zu erklären, warum mehr als 115.000 Mitarbeiter nur 87.000 Arbeitsvermittlungen pro Jahr schaffen können.

Das Gespräch in Nürnberg soll nun Klarheit über die strukturellen Defizite und die Verantwortlichkeiten bringen. Damit ist klar, dass der Streit über Sinn, Kosten und Erfolg der Arbeitsvermittlung noch lange nicht beendet ist. Die Öffentlichkeit bleibt aufmerksam, da die Ergebnisse dieses Gesprächs erhebliche Auswirkungen auf die weitere Politik der Bundesagentur für Arbeit haben werden.