Masken-Deals: Bund drohen milliardenschwere Zahlungen nach Gerichtsurteilen

Das Oberlandesgericht Köln verurteilt den Bund zu Zahlungen von rund 220 Millionen Euro an einen Maskenhändler - plus hohe Verzugszinsen. Insgesamt könnten die Maskenklagen den Steuerzahler bis zu vier Milliarden Euro kosten.

Die Corona -Masken-Deals der ehemaligen Bund esregierung unter Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) führen zu erheblichen finanziellen Belastungen für den Bund . In einem der größten Verfahren around Corona -Schutzmasken hat das Oberlandesgericht Köln Ende Mai entschieden, dass der Bund statt ursprünglich rund 33 Millionen Euro nun knapp 220 Millionen Euro an einen Maskenhändler aus Brandenburg für bestellte und teilweise gelieferte Masken zahlen muss.

Hinzu kommen hohe Verzugszinsen, die nach Recherchen des Spiegels bereits bei etwa 128 Millionen Euro liegen und täglich um rund 61.522 Euro anwachsen. Damit beläuft sich der mögliche Gesamtschaden für den Steuerzahler in diesem einen Fall bereits auf fast 350 Millionen Euro. Hintergrund ist eine im März 2020 von der damaligen Regierung unter Spahn beschlossene Strategie zur Beschaffung von Schutzmasken. Der Bund garantierte einen Festpreis von 4,50 Euro pro Maske, ohne Mengenbegrenzung und ohne Einschränkung der Lieferanten.

Dadurch sagten weit mehr Händler zu als ursprünglich erwartet. Als sich die Lage 2020 entspannte, die Produktion anlief und Masken günstiger wurden, änderte der Bund seine Linie: Viele Bestellungen wurden nicht mehr vollständig abgenommen oder später nicht bezahlt, mit Verweis auf angeblich verspätete Lieferungen oder mangelhafte Ware. Die Gerichte haben die Argumentation des Bundes jedoch zurückgewiesen. Ein Fixgeschäft, bei dem ein Vertrag automatisch nach Fristablauf endet, lag nicht vor.

Zudem durfte der Bund Lieferungen nicht pauschal ablehnen, nur weil Fristen überschritten waren oder Mängel behauptet wurden. Viele Händler hatten zwar verspätet geliefert, wurden aber später von weiteren Abnahmen ausgeschlossen, obwohl sie noch liefern wollten. Der Bund setzt nun auf den Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der die Urteile kippen soll. Insgesamt geht es um ein Risiko von rund 2,3 Milliarden Euro aus Maskenklagen, das mit Zinsen auf bis zu vier Milliarden Euro anwachsen könnte.

Bis zur Entscheidung aus Karlsruhe läuft die Uhr weiter, sodass die Corona-Rechnung für den Staat jede Woche größer wird





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