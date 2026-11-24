Drei Menschen wurden verletzt, der Täter ist auf der Flucht. Was Spuren am Parteibüro bedeuten könnten.

Drei Menschen sollen bei dem Angriff in NRW verletzt worden sein. Die Polizei sucht den Täter und prüft ein politisches Motiv. Schock bei den Grünen in Nordrhein-Westfalen: Ein maskierter Unbekannter soll am Montagabend eine Parteisitzung in Schwerte bei Dortmund gestürmt und Teilnehmer angegriffen haben.

Nach Medienberichten wurden drei Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte fliehen. Der Angriff ereignete sich in einem Grünen-Büro an der Brückstraße in der Schwerter Innenstadt. Nach dpa-Informationen nahmen elf Menschen an der Sitzung teil, darunter Abgeordnete des Kreistags und des Stadtrats.

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Der maskierte Mann soll während der Sitzung plötzlich in die Räumlichkeiten eingedrungen sein. Nach dpa-Informationen versprühte er vermutlich Pfefferspray und schlug im Vorbeigehen eine Person. Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick.

Mehrere Teilnehmer erlitten leichte Augenverletzungen und klagten über Atembeschwerden. Nach Informationen der „Bild“ wurden drei Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Mindestens einer von ihnen soll mit einem Rettungswagen abtransportiert worden sein. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

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Der Angreifer verließ das Parteibüro und entkam. Die Fahndung nach ihm läuft. Nach Informationen der „Bild“ soll der Maskierte einen kleinen Handfeuerlöscher bei sich gehabt haben. Die Polizei stellte später einen Feuerlöscher sicher, der in einem Gebüsch gefunden worden war.

Ob dieser bei der Tat eingesetzt wurde, ist bislang unklar. Auch ein Aufkleber an der Scheibe des Grünen-Büros könnte für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Auf ihm ist ein durchgestrichenes Hammer-und-Sichel-Symbol mit dem englischen Spruch „Better dead than red“ zu sehen. Wie der WDR berichtet, stammt der Sticker aus dem Onlineshop eines bekannten Neonazis.

Ob der Aufkleber im Zusammenhang mit dem Angriff angebracht wurde, ist jedoch ungeklärt. Die Hintergründe des Angriffs und das Motiv des Täters sind bislang nicht geklärt. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat übernommen. Nordrhein-Westfalens stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur reagierte erschüttert auf den Vorfall.

„Der Angriff auf das Treffen der Grünen in Schwerte macht mich fassungslos“, schrieb sie auf der Plattform X. Die Attacke richte sich gegen Menschen, die sich vor Ort ehrenamtlich für Demokratie und ein gutes Zusammenleben einsetzten. Dieses Engagement verdiene Respekt und Schutz, niemals Gewalt und Einschüchterung.

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„Wer Menschen angreift, weil sie sich politisch engagieren, greift unsere Demokratie an“, erklärte Neubaur. Davon lasse man sich nicht einschüchtern – unabhängig von den Motiven des Täters. Den Verletzten wünschte die Grünen-Politikerin eine schnelle Genesung. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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