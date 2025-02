Masouras schockt den BVB im Revierderby

Im 'kleinen' Revierderby im Vonovia-Ruhrstadion gastieren die Borussen beim VfL Bochum. Kann Niko Kovac nach dem Erfolg in Lissabon auch in der Bundesliga seinen ersten Sieg feiern?

Masouras schockt den BVB . Krauß nimmt nach Holtmanns Zuspiel in halblinker Position Tempo auf und steckt auf Hofmann durch. Der Stürmer schießt aus gut sechs Metern aus spitzem Winkel aufs lange Eck drauf. Auf der Torlinie hält Masouras noch seinen Fuß rein und drückt die Kugel über die Linie.Aus der Ecke resultiert ein Konter. Süle Rückpass nimmt Masouras auf und startet durch. Der Neuzugang sucht im Anschluss Holtmann in der Tiefe. Can läuft den Außenspieler ab und zieht einen Freistoß.

Süle hinterläuft Adeyemi und bekommt von ihm auch den Ball. Seine Flanke klärt Ordets auf Kosten eines Eckballs.Groß führt einen Freistoß schnell auf Gittens aus, den Bero zu Fall bringt. Es gibt Freistoß für den BVB vom linken Strafraumeck.Robuster Körpereinsatz von Can. Er bringt damit Masouras zu Fall. Schiedsrichter Harm Osmers entscheidet auf Freistoß für den VfL. Can klärt die Freistoßflanke ins Toraus.Ordets steht richtig. Gittens tanzt auf der linken Seite Oermann aus und legt dann auf Groß zurück. Dessen Abschluss aus gut neun Metern blockt Ordets.Dortmund ist nach Bochums druckvollen Anfangsminuten besser in der Partie. Dies spiegelt sich auch im Ballbesitz wider: 62 pro BVB.Horn mit einer kleinen Unsicherheit. Nach Schlotterbecks weiten Schlag nimmt der Schlussmann den Ball gut 15 Meter vor seinem Tor auf, doch dann stößt er leicht mit Oermann zusammen. Die Folge: Die Kugel springt ihm aus der Hand. Allerdings nimmt er sie sofort wieder auf.Brandt nimmt Cans vertikales Zuspiel gut mit und versucht es aus der Distanz - links vorbei.13' Zu steil: Dortmund kombiniert sich gut aus der eigenen Hälfte. Letztlich landet Brandts Steckpass Richtung Groß dann aber im Toraus.Horn ist erstmals gefordert. Brandt setzt Guirassy mit einem Steilpass kurz vor der gegnerischen Strafraumkante in Szene. Der Stürmer verschafft sich gegen Masovic mit einem Haken etwas Platz und hält im Anschluss aus gut 14 Metern drauf. Horn taucht nach links ab und pariert.Die erste Offensivaktion der Dortmunder. Groß köpft Brandts Flanke aus gut zwölf Metern am linken Pfosten vorbei.Kobel muss erneut zupacken. Oermann findet Hofmann in der Nähe des Elferpunktes, der den Ball gut festmacht. Etwas glücklich landet das Leder dann in halblinker Position bei Masouras, der sofort abschließt. Kobel hält den Ball im Nachfassen fest.Im Aufbauspiel bewegt sich Svensson häufig ins Zentrum, während Groß daraufhin etwas nach links abkippt.Szenenapplaus für Bernardo. Brandt nimmt bei einem Konter Tempo auf, wird an der Mittellinie jedoch vom Verteidiger abgegrätscht.Adeyemi arbeitet gut mit nach hinten. Er stellt gegen Holtmann seinen Körper rein und erobert den Ball neben der rechten Strafraumkante.Bochum kommt gut ins Spiel. Masovic findet Masouras mit einem langen Ball halbrechts hinter der Kette. Der Offensivspieler zieht in den Sechzehner und scheitert aus rund zwölf Metern an Kobel.Die Ausführung der Ecke dauert, weil Harm Osmers das Spiel aufgrund von einer Rauchentwicklung unterbricht. Die BVB-Anhänger hatten Pyrotechnik gezündet.Schlotterbeck steht richtig. Masouras tankt sich links in den Sechzehner und legt auf Bero ab. Dessen Direktabnahme blockt Schlotterbeck ins Toraus ab.Der VfL gewann nur eine seiner vergangenen 13 Begegnungen mit Dortmund: Am 32. Spieltag der Saison 2021/22 gewann das Team von der Castroper Straße in Dortmund 4:3. Ohne Gegentor blieb Bochum derweil zuletzt gegen den BVB im Jahr 2007. Es treffen die laufschwächsten Mannschaften aufeinander. Die Bochumer liefen durchschnittlich 113,1 Kilometer und die Dortmunder 114,3. Niko Kovac muss seine Startelf nach dem Premieren-Sieg bei Sporting Lissabon aufgrund der Gelb-Rot-Sperre von Ryerson umbauen. Für den Norweger startet Süle und feiert sein Startelf-Comeback nach einer Verletzung an der Syndesmose. Anfang Dezember in Gladbach begann er letztmals. Timo Horn feiert somit seine VfL-Premiere. Der langjährige Torwart vom FC Köln stand zuletzt im Mai 2024 in einem Pflichtspiel auf dem Feld, damals noch im Dress von RB Salzburg. Bochum geht personell enorm geschwächt ins Spiel. So muss Dieter Hecking auf Myron Boadu (Oberschenkelverletzung), Felix Passlack (Augen-OP), Maximilian Wittek (Gelbsperre) und Torwart Drewes verzichten (erkrankt). Für das Quartett beginnen Horn, Masovic, Sissoko und Hofmann. In Bochum tat sich der BVB in der jüngsten Vergangenheit schwer. Die vergangenen drei Begegnungen im Ruhrstadion endeten 1:1. Vor allem an das vorletzte Gastspiel dürften sich die Borussen erinnern. Denn am 30. Spieltag der Saison 2022/23 patzten sie dort im engen Meisterrennen. Dortmunds letzter Bundesliga-Dreier in Bochum datiert vom 13. März 2010 (4:1). Feiert Niko Kovac nach dem Erfolg in Lissabon (3:0) auch in der Bundesliga seinen ersten Sieg als BVB-Trainer? Im'kleinen' Revierderby gastieren die Borussen im Vonovia-Ruhrstadion beim VfL Bochum





