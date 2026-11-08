Massaker in Krakau: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen terroristischer Straftat

Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen terroristischer Tötung nach dem Amoklauf in Krakau. Mindestens neun Tote, darunter die Familie des Täters Michał O., wurden gefunden.

Die Staatsanwaltschaft in Krakau hat die Ermittlungen zu dem verheerenden Gewaltverbrechen im Zentrum der Stadt aufgenommen und den Vorfall als terroristische Straftat eingestuft. Dies meldete die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf die zuständige Behörde, die von der Tötung von sechs Personen sowie dem versuchten Mord an zahlreichen weiteren Menschen ausgeht. Die Opfer umfassen dabei auch Polizeibeamte, die bei der Niederschlagung des Anschlags verletzt wurden.

Mindestens 15 Menschen wurden bei dem Angriff im historischen Marktplatz von Krakau verletzt, wie Krzysztof Jan Klęczar, der oberste Verwaltungsbeamte der Woiwodschaft Kleinpolen, am Sonntagmorgen bestätigte. Im Sender Polsat News fügte er hinzu, dass sich zwölf der Verletzten in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand befänden. Unter den Opfern sind auch internationale Touristen, darunter fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland, wie der Polizeisprecher der Woiwodschaft Kleinpolen, Maksymilian Kosowski, mitteilte.

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Täter Michał O. und Tatort Marktplatz

Der mutmaßliche Angreifer wurde als polizeibekannter 24-jähriger Pole identifiziert, dessen Name mit Michał O. angegeben wurde. Laut Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft fuhr er am Samstag gegen 15 Uhr mit einem Fahrzeug auf den Marktplatz von Krakau und begann anschließend, Menschen mit einer Waffe zu töten. Er trug dabei militärähnliche Kleidung und benutzte eine Langwaffe militärischer Bauart, die möglicherweise ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Typ AR-15 war, wie eine Polizeisprecherin dem Sender TVN24 erklärte.

Polens Innenminister Marcin Kierwiński gab wenige Stunden nach der Tat bekannt, dass der Täter von "rechtsextremen Ideologien fasziniert" sei. Auf dessen Ideologie deute "alles" hin, sagte Kierwiński am Samstagabend bei einem Besuch in der zweitgrößten Stadt Polens im Süden des Landes. Die Polizei bestätigte später, dass bei dem Amoklauf drei Polizisten verletzt worden seien, einer von ihnen kämpfe um sein Leben. Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie ein einzelner Beamter im Schusswechsel den Angreifer schließlich stoppen konnte.

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Familientragödie im Wohnhaus des Täters

Einsatzkräfte suchten am Samstagabend das etwa zwei Stunden Autofahrt von Krakau entfernte Wohnhaus des Schützen auf, der laut Behördenangaben aus dem etwa 200 Kilometer entfernten Ostrowiec Świętokrzyski stammt und als Handwerker arbeitet. Wegen des Verdachts, dass sich dort Sprengsätze befinden könnten, wurden mithilfe einer Drohne Aufnahmen gemacht. Dabei wurden am Samstagabend drei weitere Tote entdeckt, die am Sonntagmorgen von der polnischen Polizeizentrale in Warschau als die Eltern und die Schwester des Mannes identifiziert wurden, wie der Sprecher Andrzej Fijolek dem Sender RMF FM mitteilte.

Zeugen berichteten von chaotischen Szenen auf dem Marktplatz. "Erst jetzt lässt das Adrenalin nach", sagte eine Person dem TV-Nachrichtensender Polsat News. "Die Menschen haben begonnen, sich hektisch zu bewegen. Ich habe umgestürzte Tische gesehen." Ein anderer Zeuge berichtete: "Wir haben sogar den Schützen gesehen. Wir haben uns in den hinteren Räumlichkeiten versteckt." Diese Augenzeugenaussagen unterstreichen das Ausmaß der Panik und die unmittelbare Gefahr, der die Anwesenden ausgesetzt waren.

Politische Reaktionen und gesellschaftlicher Kontext

Polens Ministerpräsident Donald Tusk sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und lobte den "heldenhaften" Einsatz der Polizeibeamten. Er betonte, dass Polizei, Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaft alles unternehmen würden, um so schnell wie möglich Informationen zu den Motiven des Schützen bekanntzugeben. Tusk Appell an die Bevölkerung blieb jedoch unkonkret, da er zu den Hintergründen keine näheren Angaben machte, aber die Zusammenarbeit der Behörden hervorhob. Der Auswärtige Dienst in Berlin bestätigte auf Anfrage, dass bei dem Angriff auch eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit verletzt worden sei.

Politisch hat neben der zuletzt noch weiter nach rechts gerückten und aufgespalteten PiS in den vergangenen Jahren auch weitere rechte Parteien in Polen an Zulauf gewonnen. Sie vertreten mit der rechtspopulistischen Konfederacja und der rechtsextremen Partei KKP des Publizisten Grzegorz Braun rund 40 Prozent der Wählerschaft. Vor etwa einem Monat kam es in Polen bereits zu einer Serie von Messerangriffen an Schulen, die Premierminister Tusk einem wachsenden, nihilistischen, gewalttätigen Extremismus zuschrieb, der durch die Verherrlichung von Gewalt in sozialen Netzwerken angeheizt werde. Der aktuelle Vorfall intensiviert die Debatte über Sicherheit und politische Radikalisierung in der Region.