Massaker in Krakau: Tather Michal O. erschießt Familie und tötet neun Menschen

Der 24-jährige Michal O. verübt in Krakau ein Massaker mit neun Toten. Nach einem Feuergefecht wird der Täter gefasst. Drei weitere Leichen werden im Haus gefunden.

Am vergangenen Samstag hat sich in der polnischen Stadt Krakau ein Terroranschlag ereignet, bei dem insgesamt neun Menschen ihr Leben verloren und mindestens 15 weitere verletzt wurden. Der Tatort war der historische Marktplatz der Altstadt, wo der 24-jährige mutmaßliche Täter, Michal O., mit einem halbautomatischen Sturmgewehr vom Typ AR-15 auf Passanten und Polizeibeamte schoss. Das Blutbad forderte zunächst sechs Todesopfer unter den zivilen Anwesenden sowie vier Frauen und zwei Männer, während sechs weitere Opfer im Verlauf des Attentats starben.

Tather Michal O. und Tathergang am Marktplatz

Der gebürtige Pole und polizeibekannte Handwerker aus Ostrowiec Świętokrzyski, einer Stadt etwa 200 Kilometer entfernt, fuhr gegen 15 Uhr in einem schwarzen Subaru auf den Marktplatz. Er saß selbst am Steuer und feuerte wahllos auf die Menschenmenge, wobei er sogar die Fahrerscheibe einer Straßenbahn durchschlug. Der Täter trug laut Angaben der lokalen Zeitung Gazeta Krakowska Tarnkleidung, eine kugelsichere Weste und eine Maske oder einen Helm, die sein Gesicht verdeckten. In seinem Fahrzeug wurden zahlreiche weitere Waffen und Munition gefunden, was auf eine sorgfältige Vorbereitung hindeutet.

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Ermittlungen und Identität des Täters

Nach dem Schusswechsel prallte das Fahrzeug des Täters an einer Kreuzung während seiner Flucht in ein anderes Auto. Michal O. sprang daraufhin aus dem Subaru und richtete sein Gewehr auf die Einsatzkräfte, woraufhin die Polizei das Feuer erwiderte. Dabei wurden Beamte getroffen und verletzt, drei weitere Verletzte stammen ebenfalls aus den Reihen der Sicherheitskräfte. Der Schütze wurde von den Kräfte zunächst angeschossen und dann gefasst. Gerüchte über Komplizen wurden von der Polizei klar widerlegt, da Michal O. der einzige bekannte Täter ist und sich in Gewahrsam befindet. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und operiert.

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Fund von Leichen in der Wohnung

Ein weiterer Schock ereignete sich am späten Abend desselben Tages, als bei einer Durchsuchung der Wohnung des Attentäters drei weitere Leichen gefunden wurden. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bestätigte, dass es sich bei den Opfern um die Eltern und eine Schwester von Michal O. handelt. Dies deutet stark darauf hin, dass der Mörder zunächst seine eigene Familie tötete, bevor er zum Marktplatz aufbrach. Das genaue Motiv für diese brutale Tat ist den Ermittlern bisher unbekannt geblieben.

Reaktionen und politische Einordnung

Die Ereignisse in Krakau haben in Polen und international große Bestürzung ausgelöst. Zeugen berichteten von panikartigen Zuständen, als die Menschen auf den Marktplatz schossen und in die Geschäfte flüchteten. Ein Augenzeuge schilderte, wie seine Frau, die auf dem Hauptmarkt arbeitete, vor dem Schießen warnte. Die hohe Anerkennung für die heldenhaften Polizisten, die unter Einsatz ihres Lebens handelten, ist groß. Politiker aller Lager appellierten daran, die Tragödie nicht zu politisieren und alle Umstände des Verbrechens aufzuklären. Die Spuren des Massakers sind bis heute im Gedächtnis der Stadt und des Landes verankert.