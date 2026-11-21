Die Polizei in Potsdam bittet circa 1.500 Frauen um DNA-Proben, um den Tod des Neugeborenen Victoria aufzuklären. Fast 15 Jahre nach der Tat laufen neue Ermittlungen.

Die Mordkommission der Polizei Brandenburg hat in Potsdam eine groß angelegte Massen-DNA-Untersuchung gestartet, um den mysteriösen Tod des Neugeborenen Victoria aufzuklären. Die Beamten bitten circa 1.500 Frauen um eine freiwillige Abgabe von Speichelproben an einem Wochenende, um die Identität der leiblichen Mutter zu ermitteln. Dieser Schritt kommt fast 15 Jahre nach der Entdeckung des Kindes und markiert eine neue Phase in den Ermittlungen.

Findung des Säuglings vor fast 15 Jahren

Der Fall geht auf einen schicksalhaften Tag im Jahr 2011 zurück, als ein Spaziergänger in Potsdam den leblosen Körper eines neugeborenen Mädchens fand. Die Ermittler tauften das Kind Victoria, da ihre Identität bis dato unbekannt ist. Das Baby lag in einem Garagenkomplex und war in ein weißes Handtuch mit der Aufschrift Fitness und mehreren Blutflecken gewickelt. Der Fundort wurde am 23. Dezember 2011 identifiziert, was den Ermittlungsbeginn festlegt.

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Die Polizei geht davon aus, dass Victoria am 22. Dezember 2011 geboren wurde und das Kind lebendig zur Welt kam. Die Tragik des Falls liegt darin, dass die Mutter seither nicht ermittelt werden konnte, obwohl bereits zwei frühere DNA-Reihenuntersuchungen stattfanden. Diese wurden 2014 und 2022 durchgeführt, führten jedoch zunächst zu keiner Identifizierung. Nach Unterbrechungen durch vorläufige Einstellung der Ermittlungen wurden die Fälle mit modernen kriminalistischen Methoden wiederbelebt.

Umfrage bei 1.500 potenziellen Müttern

Im Rahmen der aktuellen Aktion sind am Samstag und Sonntag circa 250 Frauen bereits an der Schule in der Landeshauptstadt Potsdam erschienen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die Auswahl der circa 1.500 angeschriebenen Frauen basiert auf ihrem Alter, ihrem damaligen Wohnort und ihrem zeitlichen Bezug zum Tatort. Auch Frauen aus anderen Bundesländern wurden einbezogen, sofern sie zum Zeitpunkt der Tat in der Region gelebt haben könnten.

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Die Polizei hofft auf eine breite Beteiligung, da jede zusätzliche Speichelprobe dazu beiträgt, potenzielle Mütter auszuschließen. Bisher haben Kriminalisten mehr als 2.000 Proben analysiert, wobei Hunderte weitere Ergebnisse aus dieser neuen Welle erwartet werden. Die Hoffnung ist, dass die genetischen Daten neue Ermittlungsansätze eröffnen und die Lücke im Tatgeschehen schließen.

Eidliche Zeugnisse und emotionale Betroffenheit

Die Teilnehmerin der Untersuchung wird von einer 43-jährigen Frau repräsentiert, die angibt, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tatort gewohnt zu haben. Sie äußert den Wunsch, zur Aufklärung des Falls beizutragen, da jede Mithilfe den Fortschritt der Ermittlungen fördert. Eine weitere 44-Jährige, die inzwischen in Werder an der Havel lebt, teilt die sentimentale Betroffenheit über den Tod des Säuglings.

Die angezeigte 44-Jährige betonte, dass die Vorstellung von einem toten Säugling für sie schwierig sei, da sie selbst in einem ähnlichen Alter Kinder bekam. Sie erwähnte auch, dass der Brief der Polizei mit den beigefügten Bildern der Fundstelle als sehr eindringlich empfunden wurde. Solche individuellen Reaktionen unterstreichen die anhaltende emotionale Belastung, die dieser Fall seit 2011 in der Bevölkerung auslöst.

Belohnung von 10.000 Euro und nächste Schritte

Neben den DNA-Tests sucht die Polizei weiterhin aktiv nach Zeugen und spezifischen Hinweisen zur Herkunft des Handtuchs. Für Informationen, die zur Aufklärung des Verbrechens führen, sind 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Gesucht werden insbesondere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nähe des Garagenkomplexes gesehen wurden.

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Die Beamten fragen explizit nach Frauen, die vor dem 23. Dezember 2011 schwanger waren und deren Kind nicht gefunden wurde. Die Mordkommission hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Zeugen befragt und mit Hunden nach Spuren gesucht, um das Tatgeschehen zu rekonstruieren. Die Polizei versichert, die Suche nach der Mutter von Victoria auch nach so langer Zeit nicht aufzugeben, um dem Opfer und seiner Familie Gerechtigkeit zu verschaffen.