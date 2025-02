Massenentlassungen bei den US-Bundesbehörden beginnen

Der US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, tausende von Mitarbeitern der Bundesbehörden entlassen zu wollen. Die ersten Entlassungen begannen bereits am Donnerstag, doch es ist noch unklar, wie viele Menschen in der ersten Welle ihren Job verlieren werden. Trump ist überzeugt, dass die Bundesbehörden zu groß und ineffizient sind und es zu viel Geld durch Verschwendung und Betrug verloren geht. Seine Initiative stößt jedoch auf Kritik von Gewerkschaften, Staatsanwälten und einigen republikanischen Haushaltsexperten.

Trump hat wiederholt die Bundesbehörden als zu groß und ineffizient kritisiert. Er hat erklärt, dass es zu viel Geld durch Verschwendung und Betrug verloren geht. In den vergangenen 48 Stunden wurden E-Mails mit Kündigungen an zahlreiche Mitarbeiter verschickt, vor allem an kürzlich eingestellte, die noch in der Probezeit sind. Man stelle fest, »dass Sie für eine weitere Beschäftigung nicht geeignet sind, da Ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen und Ihre Leistung nicht ausreicht, um eine weitere Beschäftigung bei der Agentur zu rechtfertigen«, heißt es in Briefen, die an verschiedene 45 Angestellte geschickt wurden, und die die Nachrichtenagentur Reuters zum Teil einsehen konnte. In Briefen, die an mindestens 160 jüngst eingestellte Mitarbeiter des Bildungsministeriums geschickt wurden, heißt es, eine Weiterbeschäftigung sei »nicht im öffentlichen Interesse«. Laut Regierungsangaben wurden vor weniger als zwei Jahren etwa 280.000 zivile Regierungsangestellte eingestellt, von denen die meisten noch in der Probezeit sind. Trump hat das Vorhaben trotz einer Flut von Klagen von Gewerkschaften und Staatsanwälten und trotz der Kritik mehrerer republikanischer Haushaltsexperten vorangetrieben, die Initiative sei ideologisch motiviert. Trump hatte im Wahlkampf die Abschaffung des Bildungsministeriums gefordert. Am Mittwoch erklärte er, er wolle die Behörde schließen. Einer der Mitarbeiter sagte Reuters, er habe noch einen Monat bis zum Ende seiner Probezeit gehabt und bislang ausgezeichnete Leistungsbeurteilungen erhalten. Nun sei ihm mitgeteilt worden, dass der entlassen werde. »Bis vor zwei Wochen war dies ein absoluter Traumjob. Jetzt ist er zu einem absoluten Albtraum geworden, wegen dem, was hier passiert. Ich habe kleine Kinder und eine Hypothek zu bezahlen«, sagte der Angestellte.





