Massenentlassungen in der US-Administration: Trump setzt radikalen Umbau fort

Die Trump-Administration verstärkt ihre Bemühungen, die Zahl der Bundesbediensteten zu verringern. Mitarbeiter in der Probezeit sollen massenhaft entlassen werden.

Die Trump -Administration hat in den USA am Donnerstag laut US-Medienberichten ihre Bemühungen verstärkt, die Zahl der Bundesbediensteten zu verringern. Sie wies die Behörden an, fast alle Mitarbeiter in der Probezeit zu entlassen, die noch keinen Beamtenschutz erhalten hatten. Davon könnten laut Berechnungen des US-Nachrichtensenders Hunderttausende von Mitarbeitern betroffen sein, die zumeist kürzer als ein Jahr in ihrer Anstellung arbeiten.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) gab bereits das Ministerium für Veteranenangelegenheiten (Department of Veterans Affairs), das für die Gesundheitsversorgung von Veteranen zuständig ist, bekannt, dass es mehr als 1000 Angestellte auf Probe entlassen habe. Die US-Forstbehörde sollte der Nachrichtenagentur zufolge ebenfalls massenhaft Mitarbeiter in der Probezeit entlassen. Die Entscheidung über die Entlassungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Probezeit wurde den Berichten zufolge vom US-amerikanischen Amt für Personalverwaltung (OPM) getroffen, das als Personalabteilung der Bundesregierung fungiert. Auch Mitarbeiter dieses Amtes seien betroffen. „Die Probezeit ist eine Fortsetzung des Bewerbungsverfahrens und kein Anspruch auf eine Festanstellung“, sagte ein Sprecher des OPM in einer Erklärung laut NBC. „Die Agenturen ergreifen unabhängige Maßnahmen angesichts des jüngsten Einstellungsstopps und zur Unterstützung der umfassenderen Bemühungen des Präsidenten, die Bundesregierung umzustrukturieren und zu straffen, um dem amerikanischen Volk auf höchstem Niveau besser zu dienen.“Seit seinem Amtsantritt vor mehr als drei Wochen treibt US-Präsident Trump den radikalen Umbau und die Zerschlagung von Teilen des US-Regierungsapparats massiv voran. Federführend damit betraut ist die neue Abteilung für staatliche Effizienz (Doge) unter der Leitung von Trumps Berater und Tech-Milliardär Elon Musk. In dieser Funktion ist Musk maßgeblich an dem massiven Personal- und Kostenabbau in den Bundesbehörden beteiligt. Musk forderte am Donnerstag erneut die Abschaffung ganzer Behörden. „Ich denke, wir müssen ganze Behörden abschaffen, anstatt viele von ihnen zurückzulassen“, sagte Musk bei einem Videocall auf dem Weltregierungsgipfel in Dubai. „Wenn wir die Wurzeln des Unkrauts nicht entfernen, kann das Unkraut leicht nachwachsen“, so Musk. Zahlreiche Abteilungen und Behörden wurden bereits geschlossen und Tausende von Mitarbeiter in den Urlaub geschickt, darunter etwa. Kritiker halten Trump und Musk vor, sie wollten über die Entlassungswelle auch politisch missliebige Mitarbeiter in den Behörden und Ministerien loswerden. Gegen die Entlassungen laufen derzeit dutzende Klagen. Die Freistellung der mehr als 2000 USAID-Mitarbeitern wurde am vergangenen Wochenende durch einen Bundesrichter gestoppt. Insgesamt gibt es rund 2,3 Millionen zivile Angestellte bei den US-Bundesbehörden.





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Trump Massenentlassungen US-Regierung Umbau Elon Musk Behördenabbau

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Update am Abend: Umbau in den USA und ein Rüffel für TrumpDekret für Dekret baut Trump die USA um. Und die Welt scheint kurz ganz still geworden zu sein. Umso lauter tönt da ein Rüffler an seine Adresse. Der Tag kompakt.

Weiterlesen »

Sparmaßnahmen der US-Regierung: Trump erzielt im Streit über Umbau des Staatsapparats Erfolg vor GerichtMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Autozulieferer warnen vor Massenentlassungen und fordern politische UnterstützungKnapp 50.000 Arbeitsplätze gingen in der deutschen Autozulieferindustrie seit 2019 verloren. Die Branche warnt vor weiterer Massenentlassungen und fordert den Bundeskanzler Olaf Scholz nun zu mehr politischen Unterstützung auf.

Weiterlesen »

Massenentlassungen angekündigt: Boeing bereitet Ende des SLS-Programms vorDie Entwicklung der Rakete SLS dauerte zu lange und war zu teuer. Ein verringerter NASA-Etat könnte das Aus bedeuten – und den Verlust vieler Arbeitsplätze.

Weiterlesen »

Commerzbank plant Massenentlassungen, um Unabhängigkeit zu sichernDie Commerzbank plant, bis zu 4000 Stellen zu streichen, um ihre Kosten zu senken und sich gegen Übernahmeversuche der italienischen Unicredit zu behaupten. Der Aufsichtsrat der Bank wird die Pläne am Mittwoch besprechen und am Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellen. Die Unicredit hat bereits fast 29% der Anteile an der Commerzbank erworben und strebt eine vollständige Übernahme an. Die Bundesregierung und die Commerzbank lehnen eine Übernahme jedoch ab.

Weiterlesen »

Massenentlassungen bei den US-Bundesbehörden beginnenDer US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, tausende von Mitarbeitern der Bundesbehörden entlassen zu wollen. Die ersten Entlassungen begannen bereits am Donnerstag, doch es ist noch unklar, wie viele Menschen in der ersten Welle ihren Job verlieren werden. Trump ist überzeugt, dass die Bundesbehörden zu groß und ineffizient sind und es zu viel Geld durch Verschwendung und Betrug verloren geht. Seine Initiative stößt jedoch auf Kritik von Gewerkschaften, Staatsanwälten und einigen republikanischen Haushaltsexperten.

Weiterlesen »