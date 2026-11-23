Die Geschichte der Familie Barajas illustriert die tiefe Krise der Straflosigkeit und Gewalt in Mexiko, bei der Massengräber die Wahrheit über Morde verbergen und Behörden versagen.

Guadalupe Barajas, eine dreißigjährige Lehrerin, war im Februar 2020 auf dem Weg, ihre Eltern in der kleinen Stadt Salvatierra im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato zu besuchen.

Sie kam jedoch nie an ihrem Bestimmungsort an und verschwand spurlos. Dieser schicksalhafte Moment markierte den Beginn eines jahrzehntelangen Kampfes ihrer Eltern, Javier Barajas und Maria Piña, um Gerechtigkeit und Wahrheit. Ihr Leidensweg ist ein düsteres Abbild der aktuellen Sicherheitslage in Mexiko, geprägt von Massengräbern, systematischer Korruption, anhaltenden Drohungen durch Drogenkartelle und einer weiteren, schmerzhaften Mordstatistik. Die beiden sechzigjährigen Eltern befinden sich nun in einer Art erzwungenem Exil im Menschenrechtszentrum Miguel Agustín Pro Juárez in Mexiko-Stadt.

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Javier Barajas, von den vergangenen Jahren zermürbt und deutlich abgemagert mit fahler Haut, erklärt gegenüber dem Tagesspiegel, dass sie in Guanajuato nicht mehr sicher seien. Ihr Zuhause haben sie dementsprechend aufgeben müssen, um ihrer eigenen Sicherheit willen, da sie wahrscheinlich ins Visier der mächtigen Drogenkartelle geraten sind. Unterstützt werden sie finanziell und organisatorisch vom Centro Prodh, das unter anderem Mittel vom katholischen Hilfswerk Adveniat aus Deutschland erhält. Die historischen Wurzeln dieser Gewalt liegen tief.

Massenhafte Morde und Vermisste in Mexiko

Seit 2006, als das mexikanische Militär in den Krieg gegen die Drogenkartelle zog und das Land ins Chaos stürzte, wurden rund 450.000 Menschen ermordet. Mehr als 50.000 Leichen liegen bis heute in forensischen Einrichtungen im gesamten Land, oft ohne Identifizierung. Unter der Präsidentschaft von Claudia Sheinbaum, die Ende 2024 ihr Amt antrat, verzeichnete die mexikanische Regierung zwar einen Rückgang der gemeldeten Morde um die Hälfte auf durchschnittlich 43 pro Tag.

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Gleichzeitig ist die Zahl der Vermissten jedoch auf einen historischen Höchststand von durchschnittlich 27 pro Tag in die Höhe geschossen. Experten wie Eduardo Guerrero von der Beratungsfirma Lantia Intelligence bezweifeln, dass dieser Rückgang der Morde auf erfolgreiche Bekämpfung der Kriminalität zurückzuführen ist. Stattdessen deuten sie darauf hin, dass die Kartelle ihre territoriale Macht gefestigt haben. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission sieht im Anstieg der Vermisstenzahlen einen klaren Hinweis darauf, dass Kriminelle ihre Opfer zunehmend in Massengräbern verstecken.

Ohne Leichnam erscheint ein Mord nicht in der offiziellen Statistik, und manche Morde werden nun sogar als fahrlässige Tötung verbucht, was die Datenanalyseorganisation México Evalúa als ungeeignet zur Bewertung der Sicherheitslage kritisiert. Trotz des politischen Drucks aus den Vereinigten Staaten, wo Präsident Donald Trump die Kartelle als Terrorgruppen einstufte und mit militärischer Intervention drohte, hat sich die fundamentale Sicherheitslage für die mexikanische Bevölkerung kaum verbessert.

Straflosigkeit und fehlendes Justizvertrauen

Die Straflosigkeit bleibt das größte Hindernis für Gerechtigkeit, wie Maria Luisa Aguilar, Direktorin des Centro Prodh, feststellt. Mehr als neunzig Prozent der Gewaltverbrechen werden niemals aufgeklärt, und ein Großteil der Taten wird gar nicht erst angezeigt, da das Vertrauen in Polizei und Justiz inexistent ist. Die Familie Barajas erlebte dies hautnah, als die Staatsanwaltschaft ihre Suche monatelang abwimmelte und zynische Ausreden wie das Durchbrennen der Tochter mit einem Liebhaber konstruierte.

Als die Eltern selbst suchten, fanden sie Guadalupe in einem Massengrab in Salvatierra, in dem 81 Menschen vergraben waren. Viele der Leichen waren nackt oder in Stacheldraht eingewickelt, bei einigen fehlten sogar die Köpfe. Die Jacke von Guadalupe half letztlich bei der Identifizierung. Sie war offenbar zufällig in einen Konflikt mit dem örtlichen Kartell Santa Rosa de Lima geraten.

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Suchkollektive kämpfen gegen systematische Gewalt

Javier Barajas und sein Sohn Francisco, Rechtsanwalt, schlossen sich daraufhin einem der über 240 Suchkollektive an. Trotz massiver Bedrohung und erschreckenden Funden wie 120 Säcken mit Leichenteilen kämpfen sie weiter, nicht nur für ihre Tochter, sondern für alle Opfer dieser systematischen Gewalt.