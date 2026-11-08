Massenmord in Krakau: Polen trauert um 18 Tote und verhängt Staatstrauer

Polen trauert nach einem Amoklauf in Krakau. Der 25-jährige Schütze tötete mindestens 15 Menschen, darunter Familieangehörige. Staatspräsident Nawrocki verhängt staatliche Trauer.

Polen befindet sich in tiefer Trauer nach einem verheerenden Amoklauf im historischen Marktplatz der Stadt Krakau. Der mutmaßliche Täter, der 25-jährige polnische Staatsbürger Michal O., der bei der Polizei bekannt ist, fuhr am Samstag gegen 15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf den Platz und begann, mit einer Schusswaffe zu feuern. Diese Tat forderte mindestens 15 Menschenleben und verletzte weitere Personen schwer. Die Opfer und die erschütterte Bevölkerung rätseln weiterhin über die genauen Beweggründe des Angreifers.

Staatspräsident Karol Nawrocki hat angesichts des Ausmaßes der Tragödie für Sonntag und Montag eine landesweite Staatstrauer angeordnet. Diese offizielle Maßnahme soll der Nation die Möglichkeit geben, gemeinsam mit den zahlreichen Opfern und ihren Angehörigen zu trauern. Die Regierung und die Sicherheitsbehörden betonen die Notwendigkeit, die Hintergründe dieses extremistischen Anschlags so schnell wie möglich aufzuklären.

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Detaillierte Angaben zu Verletzten und Opfern

Der Woiwode der Woiwodschaft Kleinpolen, Krzysztof Kleczar, übermittelte der Nachrichtenagentur PAP die offiziellen Zahlen der Opfer und Verletzten. Mindestens 15 Menschen wurden bei dem Vorfall getötet. Zusätzlich wurden 15 Personen verletzt, wobei zwölf von ihnen einen kritischen oder lebensgefährlichen Zustand aufweisen. Unter den Verletzten befanden sich auch drei Polizeibeamte, die den Einsatzkräften zur Hilfe eilten. Einer dieser Polizisten befindet sich in einem Kampf um sein Leben, was die Gefahr der Situation unterstreicht.

Die Natur der verwendeten Waffe wurde von einer Polizeisprecherin gegenüber dem Sender TVN24 präzisiert. Michal O. trug militärähnliche Kleidung und benutzte eine Langwaffe militärischer Bauart, bei der es sich möglicherweise um ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Typ AR-15 handelte. Die Kombination aus Fahrzeug und Schusswaffe ermöglichte es dem Täter, zunächst unbehelligt auf die Menschenmenge einzuwirken, bevor die Sicherheitskräfte reagieren konnten.

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Rechtsextreme Ideologie als vermutetes Motiv

Polens Innenminister Marcin Kierwiński gab wenige Stunden nach der Tat erste Einblicke in die mögliche Motivation des Täters. Er erklärte am Samstagabend bei einem Besuch in der zweitgrößten Stadt Polens im Süden des Landes, dass alles auf eine Faszination des Schützen für rechtsextreme Ideologien hindeute. Diese Aussage bildet einen zentralen Anhaltspunkt für die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Politisch hat Polen in den vergangenen Jahren einen Wandel erlebt, bei dem auch rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien an Einfluss gewonnen haben. Parteien wie die Konfederacja und die von Grzegorz Braun angeführte KKP stellen rund 40 Prozent der Wählerschaft. Premierminister Donald Tusk wies in der Vergangenheit bereits auf einen wachsenden, nihilistischen gewalttätigen Extremismus hin, der durch die Verherrlichung von Gewalt in sozialen Netzwerken angeheizt werde, wie bei einer Serie von Messerangriffen an Schulen vor etwa einem Monat.

Entdeckung weiterer Opfer im Wohnhaus des Täters

Einsatzkräfte suchten später das etwa zwei Stunden Autofahrt von Krakau entfernte Wohnhaus des Schützen auf. Da der Verdacht bestand, dass sich dort Sprengsätze befinden könnten, wurden Aufnahmen mithilfe einer Drohne gemacht. Diese Bilder zeigten drei weitere Tote im Inneren des Hauses. Bei den Toten handelte es sich um zwei Frauen und einen Mann, die sehr wahrscheinlich die engsten Familienangehörigen des Schützen waren.

Regierungschef Donald Tusk bestätigte diese Tatsache bei einer Pressekonferenz des Krisenstabs. Er betonte, dass Polizei, Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaft alles unternehmen würden, um so schnell wie möglich Informationen zu den Motiven des Schützen bekanntzugeben. Michal O. stammt laut den Angaben der Behörden aus dem etwa 200 Kilometer entfernten Ostrowiec Świętokrzyski und arbeitet als Handwerker. Zu weiteren biografischen Details oder spezifischen Hintergründen machte Tusk zunächst keine näheren Angaben.

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Aussagen der Zeugen und internationale Reaktionen

Berichte von Augenzeugen zeichnen ein Bild von chaotischen und panischen Szenen auf dem Krakauer Marktplatz. Eine Person sagte dem Nachrichtensender Polsat News, dass die Menschen hektisch herumirrten und umgestürzte Tische zu sehen waren. Ein anderer Zeuge erklärte, dass man den Schützen gesehen und sich in hinteren Räumlichkeiten versteckt habe, da alles sehr plötzlich geschehen sei. Ein weiterer Bericht beschrieb, wie ein Auto herangefahren kam und ein Mann aus dem Fenster des Wagens zu schießen begann, woraufhin die Menschen in alle Richtungen davongelaufen seien.

Aus ganz Europa gingen schnell Bestürzung und Anteilnahme ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Tat schockierend und sprach im Namen des ukrainischen Volkes aufrichtiges Beileid aus. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Vorfall als verabscheuungswürdig. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich betroffen und richtete seine Gedanken an die Opfer und deren Familien. Donald Tusk sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und lobte den heldenhaften Einsatz der Polizeibeamten, die im Einsatz waren.