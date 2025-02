Massenpanik im Bahnhof von Neu-Delhi: Tote und Verletzte bei Kumbh-Mela-Reise

Tragischer Vorfall im Bahnhof von Neu-Delhi: Viele Pilger starben und wurden verletzt, als es beim Einsteigen in Züge zum Kumbh-Mela-Fest in Prayagraj zu einer Massenpanik kam.

Am Samstagabend ereignete sich im Bahnhof von Neu-Delhi ein tragischer Vorfall, bei dem mehrere Pilger im Gedränge ums Leben kamen. Viele Menschen warteten auf zwei Bahnsteigen auf Züge zum hinduistischen Maha-Kumbh-Festival nach Prayagraj. Bei der Abfahrt der Züge kam es zu einer Massenpanik , bei der die Opfer durch das Gedränge verletzt wurden. Sie verstarben später im Krankenhaus, wie die stellvertretende Direktorin der Lok Nayak Klinik in Neu-Delhi , Ritu Saxena, mitteilte.

Die Todesursache wird wahrscheinlich auf Sauerstoffmangel zurückgeführt. Elf Menschen wurden außerdem verletzt, die größtenteils in stabilem Zustand sind und orthopädische Verletzungen erlitten haben. Zahlreiche Fotos und Videos zeigen die Menschenmassen, die sich nach dem Vorfall am Bahnhof übereinander drängten, während die Polizei und Hilfsteams sich bemühten, das Chaos zu bewältigen.Unter den Todesopfern waren auch zehn Frauen und drei Kinder, wie lokale Medien berichten. Der indische Premierminister Narendra Modi drückte den Angehörigen der Toten sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung in einem Beitrag auf dem Online-Dienst X. Der Gouverneur der Region Delhi, Vinai Kumar Saxena, teilte mit, dass Rettungskräfte und Krankenhäuser in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Laut Eisenbahnminister Ashwini Vaishnaw wurden in Neu-Delhi zusätzliche Sonderzüge für die Pilgerinnen und Pilger bereitgestellt. Auch in Prayagraj, am Zusammenfluss des Ganges und der Yamuna, wurden an einem der wichtigsten Tage des Kumbh-Mela-Festes rund 90 Menschen verletzt.Für den gesamten Zeitraum des Kumbh-Mela in diesem Jahr werden in Prayagraj in Nordindien rund 400 Millionen Pilgerinnen und Pilger erwartet. Das seit Jahrhunderten gefeierte Fest begann am 13. Januar und dauert bis zum 26. Februar. Der hinduistischen Mythologie zufolge kommt an dem Zusammenfluss noch ein dritter, unsichtbarer Fluss hinzu, der Saraswati. Wegen des Risikos von tödlichen Unfällen in den Menschenmassen hat die Polizei in diesem Jahr unter anderem hunderte Kameras auf dem Festgelände sowie den Zufahrtswegen aufgestellt. Schon zuvor hatte es bei dem Hindu-Fest Unglücke gegeben: Im Jahr 1954 starben mehr als 400 Menschen an einem einzigen Tag des Fests. Auch in den Jahren 2013 und 2023 kam es zu tragischen Vorfällen, bei denen jeweils Menschen zu Tode gequetscht wurden. Der hinduistische Glauben ist stark in Indien verwurzelt und das Kumbh-Mela ist eines der größten religiösen Ereignisse der Welt





