Massenschlägerei in Bolivien: 6 Rote Karten und 1:0-Sieg für Oriente Petrolero

Harte Zweikämpfe eskalierten im Estadio Ramón Tahuichi Aguilera zu einer wilden Prügelei. Das nationale Sportgericht prüft nun drakonische Sperren für die Spieler von Oriente Petrolero und Blooming.

Das Fußballspiel zwischen Oriente Petrolero und Blooming endete am Sonntagabend in einer chaotischen Massenschlägerei, die den sportlichen Wettbewerb völlig überschattete. Der Eklat ereignete sich im Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, als die Emotionen nach harten Zweikämpfen kurz vor der Halbzeitpause vollständig durchgingen. Die Partie, die ursprünglich als Duell zwischen den beiden Teams geplant war, entwickelte sich zu einer Szene extremer Gewalt, bei der das Schiedsrichtergespann minutenlang machtlos blieb und die Ordnung vollständig verloren ging.

Eskalation der Gewalt auf dem Rasen

Was zunächst mit leichten Schubsereien begann, eskalierte innerhalb kürzester Zeit zu einer wilden Prügelei, an der sich fast alle Beteiligten beteiligten. Spieler, Ersatzspieler und Betreuer beider Mannschaften stürmten gegenseitig aufeinander ein, wobei fliegende Fäuste, Tritte und Jagdaktionen über das Spielfeld das Bild bestimmten. Die Fernsehkameras zeichneten schockierende Momente auf, in denen die Disziplin der Athleten komplett zusammenbrach und die Gewaltspirale das Geschehen dominierte. Das Schiedsrichterteam konnte die Situation nicht kontrollieren, bis Sicherheitskräfte die verfeindeten Gruppen mühsam voneinander trennen konnten.

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Rekordhöhe an Platzverweisen für beide Teams

Schlichter Javier Revollo griff nach der Trennung der Gruppen mit einer ungewöhnlich rigorosen Maßnahme ein und verhängte sechs Rote Karten gleichzeitig. Jedes der beiden Teams verlor drei seiner Feldspieler. Für Oriente Petrolero wurden Dico Roca, Fran López und der Ersatzkeeper Joel Bernal des Feldes verwiesen. Auf Seiten von Blooming mussten Julio Vila, Richard Spenhay und Juan Gonzales ebenfalls die Umkleidekabinen aufsuchen, was ihre Mannschaften auf ein extremes Minimum reduzierte.

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Taktische Neuordnung nach der Rote-Karten-Flut

Die zweite Halbzeit ähnelte keinem regulären Fußballspiel mehr, sondern einem taktischen Kräftemessen unter extremen numerischen Nachteilen. Blooming trat fortan nur noch mit acht Feldspielern an, während Oriente Petrolero mit neun Spielern auf dem Platz stand. Trotz dieses massiven Handicaps konnte Oriente Petrolero den sportlichen Höhepunkt setzen. Nahuel Roldán erzielte in der 75. Minute das entscheidende goldene Tor und sicherte seinem Team den 1:0-Sieg.

Drakonische Sanktionen durch das nationale Sportgericht

Das sportliche Ergebnis rückt angesichts der extremen Bilder der Gewalt völlig in den Hintergrund. Nun steht die juristische und sportliche Aufarbeitung durch das nationale Sportgericht an. Den beteiligten Spielern und den beiden Vereinen drohen drakonische Langzeitsperren sowie Rekordstrafen. Die severity der Auseinandersetzung deutet darauf hin, dass die Sanktionen weit über die üblichen Maßgaben hinausgehen werden, was die Karriere der abgebissenen Akteure nachhaltig beeinträchtigen könnte.