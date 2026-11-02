Massenschlägerei in serbischer Handball-Liga: Blaue Karte und Absprache bei 31:27

Bei einem serbischen Handballspiel brach nach einer Attacke des Torwarts eine Massenschlägerei aus. Die Schiedsrichter zeigten blaue Karten, doch danach einigten sich beide Teams bei 31:27 auf ein friedliches Ende.

In der zweiten serbischen Liga ereignete sich am vergangenen Sonntag in Krusevac ein beispielloser Skandal in einer Handball-Partie. Der Schauplatz war die Halle des Gastgebervereins SUR Napredek 2002, gegen den das Team RK Karadjordje Topola antrat. Was als reguläres Spiel begann, entwickelte sich ab der letzten Spielminute zu einer absurden Auseinandersetzung, die weit über die üblichen sportlichen Grenzen hinausging.

Der Auslöser: Torwart-Attacke löst Gewalt aus

Bei einem Spielstand von 31:27 zugunsten der Heimmannschaft waren noch fünfundfünfzig Sekunden Spielzeit übrig. Der Torwart der gastgebenden Mannschaft versuchte, den kommenden Treffer zu verhindern, und unternahm dabei eine aggressive Aktion, die an einen Kung-Fu-Angriff erinnerte. Dabei traf er den gegnerischen Schützen mit dem rechten Unterarm am Kopf. Dieser einzelne Vorstoß fungierte als Startschuss für eine wüste Massenschlägerei, die sich innerhalb weniger Sekunden entwickelte.

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Sofort verließen beide Bänke ihre Plätze und die Spieler sowie Offiziellen beider Mannschaften mischten sich in die Prügelei ein. Die Szene spielte sich in unmittelbarer Nähe einer Frauen-Handballmannschaft ab, die sich bereits in Spielkleidung hinter dem Tor auf der Tribüne aufwärmte. Die Anwesenden ließen sich jedoch nicht davon abhalten. Die Kämpfer ignorierten das Publikum und lieferten sich minutenlang Faustkämpfe in der Mitte des Spielfelds.

Strafe: Rote und blaue Karten für alle

Die Schiedsrichter entschieden sich schließlich dafür, die Teams in die Kabinen zu schicken, wobei auf dem Spielfeld Unterhändler blieben, um weitere Eskalationen zu verhindern. Rund fünfundzwanzig Minuten später fällten die Schiedsrichter ihr Urteil. Es hagelte mehrere rote Karten für Spieler beider Mannschaften. Darüber hinaus wurden blaue Karten ausgesprochen, was im Handball eine besondere Sanktion darstellt. Diese blaue Karte steht in Verbindung mit einem Spiel-Ausschluss und zieht in der Regel lange Sperren nach sich, wie es in diesem Fall wahrscheinlich sein wird.

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Nach der Verkündung der Strafen trat ein noch verrückterer Moment ein. Spieler beider Seiten, die sich kurz zuvor noch gegenseitig verprügelt hatten, trafen sich nun an der Mittellinie. Sie umarmten sich teilweise freundschaftlich, als wäre der vorherige Gewaltexzess nie geschehen. Es folgte eine Absprache, die an den berüchtigten Nichtangriffs-Pakt zwischen Deutschland und Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Gijon erinnerte.

Die verbleibenden fünfundfünfzig Sekunden wurden vom Schiedsrichter-Paar neu angepfiffen. Die Spieler warfen sich gegenseitig den Ball zu, ohne ernsthaft zu kämpfen. Nach der Schluss-Sirene klatschten alle Akteure noch einmal nett miteinander ab. Die Schiedsrichter werden bei der Auswertung des Vorfalls zweifellos sehr viel Text benötigen. Ein einfaches Protokollblatt wird für die Schilderung der Ereignisse wahrscheinlich nicht ausreichen, sodass der Bericht eher den Umfang eines Romans annehmen könnte.