Die Champions League-Qualifikation von Milan verliert gegen Cagliari Calcio mit 1:2. Trainer Massimiliano Allegri und die gesamte Chef-Etage gehen nach nur einer Saison. Niclas Füllkrug kann die Pleite nicht verhindern.

die schon sicher geglaubte Champions-League-Qualifikation, verliert gegen Mittelfeld-Klub Cagliari Calcio mit 1:2. Niclas Füllkrug (33) wird eingewechselt, kann die Pleite aber auch nicht abwenden. Dem Lombardei-Verein hätte ein Unentschieden für die Königsklasse genügt, die die Mailänder nun zum zweiten Mal in Folge verpassen.

Ein Versagen, das Konsequenzen nach sich zieht. Wie die italienische Zeitung "Gazzetto dello Sport" berichtet, wird nahezu die gesamte Chef-Etage ausgetauscht. Demnach müssen sowohl Geschäftsführer Giorgio Furlani (47) als auch Sportdirektor Igli Tare (52) sowie der Technische Direktor Geoffrey Moncada (39) gehen. Damit aber noch nicht genug.

Auch Trainer Massimiliano Allegri (58) drohe nach nur einer Saison das Aus. Der Italiener verteidigte sich nach Abpfiff bei DAZN, sagte: "Man muss die gesamte Saison so bewerten, wie sie war; die Jungs haben alles gegeben. Wir haben Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht. Es ist normal, dass das Ergebnis am Jahresende die Bewertung in eine Richtung lenkt, aber ich denke, man muss sehr klar denken, um am Ende eine Bewertung abzugeben.

". Fraglich, ob Milan-Boss Gerry Cardinale (59) diese Einschätzung teilt. Der Geschäftsmann saß am Sonntag im San Siro auf der Tribüne, schaute sich die Niederlage gegen Cagliari vor Ort an. Nach Abpfiff verließ er gemeinsam mit Klub-Berater Zlatan Ibrahimović (44) das Stadion.

Sollte Allegri gehen müssen, könnten auch erfahrene Stars wie Luka Modric (40) und Adrien Rabiot (31) vor dem Abschied stehen. Beide Mittelfeld-Profis entschieden sich aufgrund ihrer guten Beziehungen zum Trainer für einen Wechsel in die italienische Millionen-Stadt. Während Modric ablösefrei wechseln könnte, läuft Rabiots Vertrag noch bis 2028. Der französische WM-Teilnehmer dürfte sich jedoch nach der Niederlage gegen Cagliari entscheiden, ob er bleibt oder wechselt





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