Hohe Shortquoten bei Aktien wie Ondas Inc. und Kohl's Corporation bieten Chancen auf einen Short Squeeze, der zu schnellen Kursgewinnen führen kann.

Diese bekannten Aktien stehen im Visier von Leerverkäufer n und diese wetten massiv auf fallende Kurse. Ein Warnsignal? Oder im Gegenteil eine geniale Kaufchance. Spätestens seit den massiven Verwerfungen um GameStop, ist den meisten Anlegern bekannt, was ein Short Squeeze ist.

Wenn Leerverkäufer überraschend Positionen auf geshortete Aktien durch Kursanstiege schließen müssen, kaufen sie selbst Aktien und befeuern damit eine Rallye, die wie eine Lawine immer größer wird. Dementsprechend kann es bei einem Short Squeeze schnell passieren, dass eine Aktie binnen weniger Stunden oder Tage zweistellig im Wert gewinnt und Anlegern satte Renditen einfährt. Die am stärksten geshorteten Aktien der WallStreet Wer darauf setzen möchte, der kann einen Blick auf die aktuell am stärksten leerverkauften Aktien an der WallStreet werfen.

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Diese weisen eine massive Short Quote auf die Anzahl der ausstehenden Aktien auf:Das Unternehmen entwickelt autonome Systeme für Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben sowie private Funknetze für kritische Infrastrukturen. Der Einzelhändler verkauft Bekleidung, Schuhe, Schönheits- und Haushaltsartikel über Warenhäuser, eine Website und eine App. Das Unternehmen betreibt Bitcoin-Mining und digitale Infrastruktur für rechenintensive Anwendungen. Transocean vermietet und betreibt schwimmende Bohranlagen für Offshore-Bohrungen, insbesondere in großer Wassertiefe und anspruchsvollen Umgebungen.

Das Biotechnologieunternehmen entwickelt präzisionsmedizinische Krebstherapien auf Basis genetischer Schwachstellen von Tumoren. Das Biopharmaunternehmen entwickelt neue Therapien für verschiedene Krebserkrankungen. ERock bietet netzunabhängige Stromversorgungslösungen an und übernimmt dafür auch Installation, Betrieb und Wartung. Telesat stellt Satellitenkommunikation und Konnektivitätslösungen für Unternehmen, Telekommunikationsanbieter und staatliche Kunden bereit.

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Beam entwickelt präzisionsgenetische Arzneimittel auf Basis seiner Geneditierungstechnologie. Das Unternehmen verkauft hochwertige Möbel und Wohnaccessoires über eigene Galerien, Kataloge und digitale Kanäle. TransMedics bietet Systeme zur Konservierung von Spenderorganen sowie damit verbundene klinische und logistische Dienstleistungen für Transplantationen an. TeraWulf entwickelt und betreibt Rechenzentren für Bitcoin-Mining und leistungsintensive Computeranwendungen.

Solaris liefert Stromerzeugungs- und Verteilungslösungen sowie Logistikausrüstung und zugehörige Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt immersive Unterhaltungsangebote in der Sphere sowie regionale Sport- und Unterhaltungsmedien. Die digitale Gesundheitsplattform vermittelt telemedizinische Behandlungen und personalisierte Therapien über zugelassene medizinische Fachkräfte. Hohe Shortquoten sind also nicht nur ein Warnsignal, sondern bieten gleichzeitig auch eine Chance für spekulative Investoren.

Wem solche Investments aber zu heiß sind, der kann einen Blick auf wirklich spannende Kaufchancen an den Börsen werfen.