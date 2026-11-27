Es geht im Kern um die Entwicklung einer völlig neuen Generation von KI-Endgeräten und den Kampf um die technologische Vorherrschaft im Geschäft mit Unterhaltungselektronik.

Der Rechtsstreit zwischen OpenAI und Apple eskaliert. Nachdem Apple im Juli OpenAI und 2 ehemalige Mitarbeiter wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen verklagt hatte, reicht der ChatGPT-Entwickler nun Gegenklage ein.

Ein ehemaliger Mitarbeiter soll vor seiner Rückkehr zu Apple mehr als 100 hochvertrauliche Dateien kopiert haben, darunter technische Spezifikationen, Fertigungsinformationen und Abbildungen eines bislang unveröffentlichten KI-Geräts. Apple bestreitet die Vorwürfe. OpenAI hatte im Mai 2025 für 6,4 Mrd. USD das Hardwareunternehmen io des ehemaligen Apple-Designchefs Jony Ive übernommen und arbeitet an einer neuen Generation von KI-Endgeräten.

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Damit dringt das Unternehmen direkt in Apples angestammtes Geschäftsfeld vor. Hinter dem Rechtsstreit verbirgt sich ein strategischer Machtkampf um die digitale Kundenschnittstelle der Zukunft. Sollte KI langfristig das Smartphone als dominierendes Zugangsmedium zur digitalen Welt ablösen, könnte Apples bisheriges Geschäftsmodell erheblich unter Druck geraten.vorgestellt. Seit befindet sich die Aktie in einer Rallyphase.