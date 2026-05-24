Massive Ausschreitungen und Verletzter: Juve-Ultras forderten Kapitän Locatelli auf, Juventus nicht zum Spiel anzutreten

Vor dem Derby zwischen Juventus und dem FC Turin am Sonntag wollten Juve-Ultras offenbar einen Boykott des eigenen Teams erzwingen. Laut italienischen Medien forderten die Fans Kapitän Manuel Locatelli sogar direkt auf, dass Juventus nicht zum Spiel antreten soll! Der Hintergrund: massive Ausschreitungen zwischen Ultra-Gruppen beider Vereine am Nachmittag in der Turiner Innenstadt. Fans bewarfen sich mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern. Dabei wurde laut Berichten ein 45 Jahre alter Juventus-Fan lebensgefährlich verletzt. Der Anhänger soll von einer Glasflasche am Kopf getroffen worden sein und musste notoperiert werden. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, setzte Tränengas ein. Acht Personen wurden festgenommen. Zwischen den Ultra-Gruppen gab es massive Ausschreitungen. Schwerer Rauch liegt über den Straßen von Turin

Schlimme Szenen in Turin! Vor dem Derby zwischen Juventus und dem FC Turin am Sonntag wollten Juve-Ultras offenbar einen Boykott des eigenen Teams erzwingen. Laut italienischen Medien forderten die Fans Kapitän Manuel Locatelli sogar direkt auf, dass Juventus nicht zum Spiel antreten soll!

Der Hintergrund: massive Ausschreitungen zwischen Ultra-Gruppen beider Vereine am Nachmittag in der Turiner Innenstadt. Fans bewarfen sich mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern. Dabei wurde laut Berichten ein 45 Jahre alter Juventus-Fan lebensgefährlich verletzt. Der Anhänger soll von einer Glasflasche am Kopf getroffen worden sein und musste notoperiert werden.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, setzte Tränengas ein. Acht Personen wurden festgenommen. Zwischen den Ultra-Gruppen gab es massive Ausschreitungen. Schwerer Rauch liegt über den Straßen von Turi





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