Massive Pannen in Südtirol: Verdacht auf verunreinigten Kraftstoff nach Tankstopps

In Südtirol häufen sich Fahrzeugeppannen kurz nach dem Tanken. Die Verbraucherzentrale warnt vor Haftungsfragen und nennt konkrete Schritte für Schadensersatz bei mutmaßlich schlechtem Benzin oder Diesel.

Die Südtiroler Straße ist Schauplatz einer auffälligen Serie technischer Ausfälle, bei der Autos kurz nach einem Tankstopp liegen bleiben. Betroffene Fahrer berichten von Startproblemen, plötzlichem Leistungsverlust oder sogar einem komplett streikenden Motor, woraufhin die Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen. Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) bestätigt, dass sich diese Vorfälle in ihrer Beschreibung stark ähneln. Ein direkter Zusammenhang mit bestimmten Tankstellenketten, spezifischen Mineralölunternehmen oder einer konkreten Kraftstoffsorte konnte bisher jedoch nicht hergestellt werden.

Unterscheidung zwischen Benzin und Diesel nötig

Experten des Bundesverbands Freier Tankstellen (BFT) betonen, dass eine Differenzierung zwischen den beiden Kraftstoffarten essenziell ist, um die Ursachen einzugrenzen. Bei Benzinmotoren kann eingedrungenes Wasser im Tank erhebliche Probleme verursachen, die zu den beschriebenen Ausfällen führen. Im Gegensatz dazu sind bei Dieselmotoren unter bestimmten klimatischen Bedingungen, insbesondere bei niedrigen Temperaturen, auch Ausflockungen des Kraftstoffs möglich, die den Motor zum Stillstand bringen können.

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Presseberichte der Südtiroler Zeitung "Alto Adige" weisen darauf hin, dass am vergangenen Montag an den Tankstellen in Bozen, konkret an den Standorten von Q8 und Multi Energy, die Zapfsäulen zeitweise außer Betrieb waren. Walter Soppera, der Vorsitzende des Südtiroler Tankstellenverbands, ordnet diese Störungen jedoch primär als Liefer- oder Bestellprobleme ein. Ein kausaler Zusammenhang mit den gemeldeten Motorschäden ist laut Verbänden bislang nicht belegt, da Tankstellenbetreiber den Kraftstoff nicht selbst produzieren, sondern ausschließlich von Lieferanten beziehen.

Haftungsfragen und rechtliche Schritte

Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass verunreinigter Kraftstoff die Schäden verursacht hat, entsteht ein komplexes Netz aus Haftungsfragen zwischen dem Kunden, der Tankstelle und dem übergeordneten Lieferanten. Die Verbraucherzentrale Südtirol rät Autofahrern dringend dazu, beweiswürdige Zahlungsweisen zu nutzen. Bargeldzahlungen sollten vermieden werden; stattdessen empfiehlt die Einrichtung die ausschließliche Nutzung bargeldloser Zahlverfahren. Zudem ist es zwingend erforderlich, immer einen ordnungsgemäßen Beleg anzufordern, da Automaten-Zapfsäulen diese Quittung oft nur auf explizite Nachfrage ausgeben.

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Für potenzielle Schadensersatzansprüche sind detaillierte Beweissicherungen unerlässlich. Der ADAC und die VZS empfehlen, die Werkstatt zu beauftragen, eine Kraftstoffprobe auf Verunreinigungen untersuchen zu lassen. Dieser Vorgang muss in einem schriftlichen Bericht dokumentiert werden, der Schäden, Reparaturkosten und mögliche Ursachen detailliert auflistet. Parallel dazu sind der Tankstellenbetreiber und das Mineralölunternehmen sofort schriftlich zu informieren. Die Mitteilung muss präzise Angaben zur Tankstelle, zur getankten Kraftstoffsorte, zur Menge, zur Art der Zahlung und zum genauen Hergang des Pannenfalls enthalten.

Rechtssichere Kommunikation und deutsche Beispiele

Bei der Kommunikation mit den Verantwortlichen ist Vorsicht geboten, da Originalbelege verloren gehen könnten. Die Experten raten daher, im Fall der schriftlichen Ansprüche nur Kopien der Quittungen und Berichte beizufügen. Zur Durchsetzung der Forderungen empfiehlt die Verbraucherzentrale Südtirol den Versand eines Einschreibens mit Rückschein oder den Einsatz einer zertifizierten E-Mail (PEC). In diesen Schreiben sollten die Höhe der geforderten Entschädigung sowie eine klare Antwortfrist genannt werden, wobei die genaue Schadenssumme gegebenenfalls erst später nachgereicht werden kann.

In Deutschland gelten laut dem Bundesverband Freier Tankstellen sehr hohe Qualitätsstandards für Kraftstoffe. Ausfälle unmittelbar nach dem Tanken aufgrund von Kraftstoffproblemen sind dort äußerst selten, haben aber bereits historisch stattgefunden. Im März 2024 mussten in Zell in Rheinland-Pfalz zahlreiche Fahrzeuge abgeschleppt werden, nachdem Wasser in den Benzintank einer Tankstelle gelangt war. Auch im November 2025 wurde in Lahnstein Wasser im Diesel einer Shell-Tankstelle als Ursache für mehrere Pannen festgestellt.

Einen weiteren Vorfall gab es im Januar 2026, als mindestens 14 Fahrzeuge nach dem Tanken von E10 an zwei HEM-Tankstellen in Norderstedt betroffen waren. Ob hinter den aktuellen Pannen in Südtirol ebenfalls Wasser oder eine andere Verunreinigung steckt, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Behörden und Verbraucherschützer halten die Lage weiterhin beobachtend im Auge, während die betroffenen Autofahrer sich an die strengen Dokumentationsvorgaben halten sollten, um ihre Interessen optimal zu wahren.