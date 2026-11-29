Veitsbronn - Am Samstag ist es in Veitsbronn bei Fürth zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Mann wird aus seiner völlig verrauchten Wohnung geborgen - und muss reanimiert werden.

Mehrere Feuerwehren wurden am Samstagabend nach Veitsbronn in die Weiherwiese gerufen. - Am Samstag ist es in Veitsbronn bei Fürth zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Ein Mann wird aus seiner völlig verrauchten Wohnung geborgen - und muss reanimiert werden. Ein Feuerwehreinsatz in der Weiherwiese in Veitsbronn hat am Samstagabend, 28. November 2026, die Rettung eines bewusstlosen Mannes erforderlich gemacht. Kurz nach 17.15 Uhr waren mehrere Feuerwehren zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden.

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Aus einer Wohnung war eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden, die einen größeren Einsatz der Rettungskräfte auslöste.berichten, befand sich der Bewohner beim Eintreffen des Einsatzleiters noch in der stark verrauchten Wohnung. Die Situation war besonders kritisch, da der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits das Bewusstsein verloren hatte. Um zu dem Bewohner zu gelangen und ihn aus der gefährlichen Situation zu befreien, trat der Einsatzleiter kurzerhand die Wohnungstür ein.