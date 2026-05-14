Massive russische Luftangriffe auf die Ukraine: Kiew in Trümmern

Ein verheerender Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew und weitere ukrainische Städte hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Präsident Selenskyj spricht von einem der massivsten Angriffe seit Kriegsbeginn.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde in den vergangenen Stunden Ziel einer beispiellosen Serie von Luftangriffe n, die vor allem den Bezirk Darnytsia hart getroffen haben. In der Dunkelheit der Nacht erschütterten massive Explosionen die Stadt, als russische Raketen und Drohnen gezielt Wohngebiete ins Visier nahmen.

Ein mehrstöckiges Wohnhaus stürzte teilweise ein, wodurch zahlreiche Bewohner unter den Trümmern begraben wurden. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der instabilen Gebäudestruktur als äußerst schwierig, doch die Einsatzkräfte des ukrainischen Katastrophenschutzes konnten unter extremem Zeitdruck mindestens 27 Menschen aus den Schuttbergen befreien. Die Bilanz ist jedoch tragisch: Mindestens ein Todesfall wurde offiziell bestätigt, während 31 weitere Personen verletzt wurden und medizinisch versorgt werden müssen.

Der Bürgermeister von Kiew berichtete, dass allein in diesem einen Gebäude 18 Wohnungen vollständig zerstört wurden, was den Bewohnern nicht nur ihr Hab und Gut, sondern für viele auch ihr gesamtes Lebensumfeld nahm. Noch Stunden nach dem Angriff stieg dichter Rauch aus den Ruinen auf, während Rettungsteams fieberhaft nach weiteren Vermissten suchten. Die Angst in der Bevölkerung ist greifbar, da die Angriffe mitten in der Nacht erfolgten und viele Menschen völlig unvorbereitet trafen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj zeichnete ein erschütterndes Bild der aktuellen Lage und gab bekannt, dass Russland innerhalb eines Zeitraums von nur 24 Stunden insgesamt 1560 Drohnen über das ukrainische Staatsgebiet geschickt habe. Diese enorme Anzahl an Flugkörpern stellt eine logistische und defensive Herausforderung von gigantischen Ausmaßen dar. Die Angriffe beschränkten sich nicht nur auf die Hauptstadt, sondern weiteten sich auf eine Vielzahl von Regionen aus. Städte wie Krementschuk, Bila Zerkwa, Charkiw, Sumy und Odessa wurden ebenfalls Ziel dieser koordinierten Offensive.

Bereits am vorangegangenen Mittwoch war die Intensität der Angriffe beängstigend hoch gewesen, wobei etwa 800 Drohnen auf rund 20 verschiedene Regionen abgefeuert wurden, darunter auch strategisch wichtige Orte wie Lwiw in der Nähe der polnischen Grenze. Selenskyj betonte, dass es sich hierbei um einen der längsten und massivsten Angriffe seit dem Beginn der russischen Invasion handele.

Das strategische Ziel des Kremls scheine darin zu bestehen, die ukrainische Luftverteidigung durch schiere Masse zu überlasten, um so Lücken in den Schutzschilden zu finden und kritische Infrastrukturen sowie zivile Wohngebiete effektiver treffen zu können. Die menschlichen Kosten sind hoch, da seit Mittwoch mindestens sechs Menschen ihr Leben verloren und Dutzende weitere, darunter auch Kinder, schwer verletzt wurden. Die militärische Eskalation erfolgt zu einem Zeitpunkt höchster politischer Instabilität und widersprüchlicher Signale aus dem Ausland und aus dem Kreml selbst.

Nur kurz zuvor hatte der US-Präsident Donald Trump geäußert, dass er glaube, Moskau und Kiew könnten bald eine Einigung erzielen, was in der Ukraine mit großer Skepsis aufgenommen wurde. Parallel dazu gab der russische Präsident Wladimir Putin am vergangenen Wochenende den vagen Hinweis, dass seine Invasion möglicherweise bald zu einem Ende kommen könnte. Diese rhetorischen Angebote stehen jedoch in krassem Gegensatz zur Realität auf dem Schlachtfeld.

Berichten zufolge verfolgt die russische Führung das Ziel, den gesamten Donbass bis zum Herbst vollständig zu erobern, was eine Fortsetzung und Intensivierung der Kampfhandlungen bedeutet. Die massiven Luftangriffe auf Kiew und andere Städte wirken daher wie ein Instrument des Drucks, um die ukrainische Regierung in eine schwächere Verhandlungsposition zu zwingen, während gleichzeitig die zivile Bevölkerung systematisch terrorisiert wird.

Die Diskrepanz zwischen den diplomatischen Hoffnungen im Westen und der brutalen militärischen Realität in den ukrainischen Städten verdeutlicht die Komplexität und die Grausamkeit dieses Konflikts, der auch nach langer Zeit keine Anzeichen einer friedlichen Lösung zeigt. Die Bewohner der betroffenen Städte, wie beispielsweise die 78-jährige Lyudmila Gluschko, die von einer Nacht voller Schrecken, lautem Knallen und zerbrochenen Fenstern berichtet, bleiben in ständiger Angst vor dem nächsten Alarm





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