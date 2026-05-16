Massive Sicherheitsvorkehrungen in Wien für ESC-Finale

Die Wiener Polizei hat die Lage in der Hauptstadt für das ESC-Finale als "sehr ruhig" eingestuft, aber dennoch massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Polizisten und Spezialeinheiten sind rund um die Wiener Stadthalle im Einsatz, und es gibt strenge Drohnenverbote in der Umgebung.

Österreichs Hauptstadt erlebt ein historisches Wochenende: Das Finale des Eurovision Song Contest s (ESC) steht an – und mit ihm massive Sicherheitsvorkehrungen auf den Straßen. Die Wien er Polizei beruhigt: Die Lage sei "sehr ruhig", so ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Ruhe habe die gesamte ESC-Woche über angehalten. Trotzdem ist das Sicherheitsaufgebot gewaltig. Polizisten und Spezialeinheiten sind rund um die Wiener Stadthalle im Einsatz, wo am Samstagabend das große Finale der 70. ESC-Ausgabe steigt.

Um die Halle wurde eine Sicherheitszone errichtet – Zutritt nur für Teilnehmer, Ticketinhaber und Anwohner. Drohnenflüge in der Umgebung sind strikt verboten. Der Grund für die Alarmstufe ist ernst: Österreichs Innenministerium hat die vierthöchste von fünf Terrorwarnstufen ausgerufen – eine Einstufung, die seit Oktober 2023 gilt, seit dem Massaker der Hamas-Terroristen und anderer Terrororganisationen an israelischen Zivilisten. Wie real das Risiko bei Großevents ist, zeigte ein vereitelter mutmaßlicher Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien im Jahr 2024.

Knapp 2000 Menschen demonstrierten am Nachmittag trotz schlechten Wetters gegen Israels Teilnahme am ESC. Sie zogen in Richtung Stadthalle und schwenkten Palästina-Flaggen. Doch Wien zeigte auch ein anderes Gesicht: Bei einem Flashmob am Donnerstag stellten sich rund 200 ESC-Fans klar auf die Seite Israels. Mit Israel-Flaggen erklärten sie ihre Unterstützung für den israelischen Teilnehmer Noam Bettan und prangerten den "Boykott-Wahnsinn" an.

Auch eine Kundgebung gegen Judenhass und Antizionismus war für den Samstag geplant





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